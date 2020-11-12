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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi

    2017'de Concept Link isimli elektrikli motosiklet konseptini görücüye çıkaran BMW Motorrad, bugünkü NextGen 2020'de örtüsünü kaldırdığı Definition CE 04 ile üretime yaklaştıklarının sinyalini verdi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi
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    BMW Motorrad, NextGen 2020 etkinliği kapsamında Definition CE 04 adını verdiği elektrikli motosikletini gösterdi. Söz konusu model, 2017'de tanıtılan BMW Motorrad Concept Link'in üretime yakın bir versiyonu olarak karşımızda.

    BMW, Definition CE 04'ün üretim versiyonunun 'elektrikli sürüş, çarpıcı tasarım ve yenilikçi bağlanabilirlik çözümleri' kombinasyonuyla elektrikli motosiklet pazarına yeni bir soluk getireceğine inanıyor. Definition CE 04'ün tasarımına baktığımızda 2017 yılında tanıtılan konsepte fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla üretim bandına çıkacak versiyonda da fazla değişiklik yapılmamasını bekleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino"

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    BMW Motorrad'ın elektrikli motosikleti iki ana renkten oluşuyor. Yan gövde panellerinde beyaz renk ve turuncu çıkartmalar karşımıza çıkarken, ön ve arka bölümlerin de mat siyah renge sahip olduğunu görüyoruz. Definition CE 04'ün batarya paketi gövdenin alt kısmına düz bir biçimde yerleştirilmiş.

    BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi
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    Bu da özellikle depolama konusunda yeni çözümlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Öyle ki, sürücünün oturduğu yerin hemen altında aydınlatılmış bir saklama alanı bulunuyor ve buraya yan taraftan açılan bir kapakla kolaylıkla erişilebiliyor. Bunun yanı sıra bataryanın alt bölümde olmasının ağırlık merkezi konusunda da avantaj sağladığını söylemek mümkün.

    Definition CE 04'ün ön bölümünde bu tarz motosikletlerde görmeye alışık olmadığımız 10.25 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Sürücü, akıllı telefonunu sisteme bağlayarak navigasyon gibi pek çok uygulamayı bu ekran üzerinden takip edip yönetebiliyor.

    Definition CE 04'ün teknik özellikleri henüz açıklanmadı fakat Alman marka menzil konusunda beklentileri düşürecek bir açıklamada bulundu. BMW'den yapılan açıklamada elektrikli motosikletin şehir içinde günde ortalama 12 kilometre yol kat eden sürücüler için uygun olacağı belirtildi.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çamurluksuz olmaz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Günde gidiş geliş 12 km mesafeden fazlasını ben dandirik el yapımı elektirkli bisikletimle yapıyorum yahu. Hem de aynı şarjla 2,5-3 gün rahat gidip geliyorum.
    Bir yanlışlık var bence de orada.
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    brscnk17 9 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Hocam zaten menzili daha belli değil. Fakat yapılan açıklamada hedef kitlelerinin daha çok şehir içinde günde ortalama 12 kilometre yol kat eden kişiler olduğu belirtilmiş. İleride açıklanacak menzil bundan daha fazlası da olabilir. Sadece asıl hedefimiz menzil veya uzun yol konforu değil; kolay erişebilirlik ve bağlanabilirlik gibi konulara odaklanıyoruz diyorlar.
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    gun (Gün Oksay) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok kısa değil mi menzil yoksa bana mı öyle geldi ?
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