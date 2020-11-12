BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi

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BMW Motorrad, NextGen 2020 etkinliği kapsamında Definition CE 04 adını verdiği elektrikli motosikletini gösterdi. Söz konusu model, 2017'de tanıtılan BMW Motorrad Concept Link'in üretime yakın bir versiyonu olarak karşımızda.

BMW, Definition CE 04'ün üretim versiyonunun 'elektrikli sürüş, çarpıcı tasarım ve yenilikçi bağlanabilirlik çözümleri' kombinasyonuyla elektrikli motosiklet pazarına yeni bir soluk getireceğine inanıyor. Definition CE 04'ün tasarımına baktığımızda 2017 yılında tanıtılan konsepte fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla üretim bandına çıkacak versiyonda da fazla değişiklik yapılmamasını bekleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino"

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BMW Motorrad'ın elektrikli motosikleti iki ana renkten oluşuyor. Yan gövde panellerinde beyaz renk ve turuncu çıkartmalar karşımıza çıkarken, ön ve arka bölümlerin de mat siyah renge sahip olduğunu görüyoruz. Definition CE 04'ün batarya paketi gövdenin alt kısmına düz bir biçimde yerleştirilmiş.

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Bu da özellikle depolama konusunda yeni çözümlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Öyle ki, sürücünün oturduğu yerin hemen altında aydınlatılmış bir saklama alanı bulunuyor ve buraya yan taraftan açılan bir kapakla kolaylıkla erişilebiliyor. Bunun yanı sıra bataryanın alt bölümde olmasının ağırlık merkezi konusunda da avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Definition CE 04'ün ön bölümünde bu tarz motosikletlerde görmeye alışık olmadığımız 10.25 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Sürücü, akıllı telefonunu sisteme bağlayarak navigasyon gibi pek çok uygulamayı bu ekran üzerinden takip edip yönetebiliyor.

Definition CE 04'ün teknik özellikleri henüz açıklanmadı fakat Alman marka menzil konusunda beklentileri düşürecek bir açıklamada bulundu. BMW'den yapılan açıklamada elektrikli motosikletin şehir içinde günde ortalama 12 kilometre yol kat eden sürücüler için uygun olacağı belirtildi.

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