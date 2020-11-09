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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino

    Özellikle pandemi sürecinde şehir odaklı kişisel mobilite araçlarına yönelik talepte yükseliş yaşandı. Elektrikli motosiklet ve scooter'lar bu anlamda öne çıkarken, Yamaha da yeni e-Vino'yu tanıttı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino
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    Elektrikli motosiklet ve scooter pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yamaha, bu pazara girişini biraz yavaş yapmış olsa da son dönemde adından söz ettirmeye başladı. e-Vino isimli elektrikli motor da Japon markanın en yeni ürünlerinden biri.

    Vespa stili gövdesi ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Yamaha e-Vino'nun boş ağırlığı sadece 68 kilogram. 500 Wh batarya paketini dahil ettiğinizde ise bu değer 74 kilograma yükseliyor. Sahip olduğu özelliklerle şehir içi kullanıma uygun olan e-Vino'nun tek batarya ile sunduğu menzil sadece 29 kilometre.

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    Yamaha'nın açıklamasına göre e-Vino'ya ekstra ücret karşılığı bir batarya daha ekleyebiliyorsunuz. İkinci bataryayı eklediğinizde ise elektrikli motosikletin sunduğu menzil 58 kilometreye çıkıyor. Bu aslında şehir içinde çok da uzun olmayan mesafelerde kullanılacak bir motosiklet için kötü bir değer sayılmaz.

    Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino
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    Fakat söz konusu menzil değerinin 30 km/s sabit hız ve 55 kilogram ağırlığındaki bir sürücüye göre ölçüldüğünü belirtmekte fayda var. Yani özellikle sürücünün ağırlığını göz önüne aldığımızda yapılan ölçümün gerçek koşullara göre biraz iyimser kaldığını söylemek mümkün.

    Yamaha e-Vino'nun kolayca çıkarılıp takılabilen bataryaları 3 saatte şarj edilebiliyor. 44 km/s maksimum hıza sahip elektrikli motosikletin 580W sürekli, 1,200W maksimum güce sahip. Ayrıca e-Vino'ya 30 saniye boyunca ekstra güç sağlayan 'Boost' tuşu da mevcut.

    Yamaha e-Vino şimdilik sadece markanın kendi evi Japonya'da satılıyor. 2280 dolar civarındaki satış fiyatı da pazardaki rakiplerine göre oldukça düşük. e-Vino'nun Avrupa'da satılması da muhtemel görünüyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işe yaramaz alet gelse 30 bin tl den aşağı satmazlar.
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    sendomi (metin alkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    boşuna üretmişler bu motoru :)
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    çokrenkli (Haluk Benker) 1 gün ( Mesaj Silindi ) sendomi
    Vardır mutlaka meraklısı ama ben de aynı fikirdeyim. Kısa menzilli scooter'ları işin bitince alıp evine çıkarıyor Şarj edip, park sorununu hallediyorsun ama 68 kg lık bu araç ne motorsiklet olarak ne de scooter sınıfında şirinliği dışında bir avantaj sağlamıyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    55 kg standart mı ki onla ölçmüşler. Kaç yaşında kullanacağız 14 mü ?
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    mcrew (kemal kemal) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Japon standardı o. Adamlar ufak tefek.
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortalama 100km ve uzeri menzil standart hale gelirse benzinli motorlar tarih olur
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    435 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aha beklediğim markadan elektrikli motor sonunda.
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