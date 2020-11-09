Yamaha'dan şehir içi kullanıma uygun elektrikli motosiklet: e-Vino

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Elektrikli motosiklet ve scooter pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yamaha, bu pazara girişini biraz yavaş yapmış olsa da son dönemde adından söz ettirmeye başladı. e-Vino isimli elektrikli motor da Japon markanın en yeni ürünlerinden biri.

Vespa stili gövdesi ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Yamaha e-Vino'nun boş ağırlığı sadece 68 kilogram. 500 Wh batarya paketini dahil ettiğinizde ise bu değer 74 kilograma yükseliyor. Sahip olduğu özelliklerle şehir içi kullanıma uygun olan e-Vino'nun tek batarya ile sunduğu menzil sadece 29 kilometre.

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Yamaha'nın açıklamasına göre e-Vino'ya ekstra ücret karşılığı bir batarya daha ekleyebiliyorsunuz. İkinci bataryayı eklediğinizde ise elektrikli motosikletin sunduğu menzil 58 kilometreye çıkıyor. Bu aslında şehir içinde çok da uzun olmayan mesafelerde kullanılacak bir motosiklet için kötü bir değer sayılmaz.

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Fakat söz konusu menzil değerinin 30 km/s sabit hız ve 55 kilogram ağırlığındaki bir sürücüye göre ölçüldüğünü belirtmekte fayda var. Yani özellikle sürücünün ağırlığını göz önüne aldığımızda yapılan ölçümün gerçek koşullara göre biraz iyimser kaldığını söylemek mümkün.

Yamaha e-Vino'nun kolayca çıkarılıp takılabilen bataryaları 3 saatte şarj edilebiliyor. 44 km/s maksimum hıza sahip elektrikli motosikletin 580W sürekli, 1,200W maksimum güce sahip. Ayrıca e-Vino'ya 30 saniye boyunca ekstra güç sağlayan 'Boost' tuşu da mevcut.

Yamaha e-Vino şimdilik sadece markanın kendi evi Japonya'da satılıyor. 2280 dolar civarındaki satış fiyatı da pazardaki rakiplerine göre oldukça düşük. e-Vino'nun Avrupa'da satılması da muhtemel görünüyor.

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