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    Yeni BMW X2 sDrive20i ve BMW iX1 eDrive20 Türkiye'de ön rezervasyona açıldı

    BMW X2, yeni 48V mild hibrit motor seçeneğiyle verimliliğe odaklanırken %100 elektrikli iX1'in eDrive20 versiyonu da otomobilin %40 ÖTV dilimine girmesini sağlıyor.

    Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Spor Aktivite Coupe (SAC) sınıfındaki kompakt modeli X2 ile tamamen elektrikli kompakt SAV modeli iX1'in model yelpazesini yeni motor seçenekleriyle genişletiyor. Yeni BMW X2 sDrive20i 3.131.400 TL'den, yeni BMW iX1 eDrive20 ise 2.525.800 TL'den başlayan fiyatlarla ön rezervasyon sürecine başladı.

    Yeni BMW X2 sDrive20i, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Üç silindirli benzinli-mild hybrid güç ünitesine sahip yeni BMW X2 sDrive20i, 48V teknolojili motoru sayesinde 170 beygir güç üretirken, WLTP normlarına göre 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş bu ünite hem geleneksel sürüş keyfini hem de yakıt ekonomisini beraberinde getiriyor.

    Premium kompakt segmentinde bir ilk niteliğinde olan Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları, yeni nesil BMW X2'nin en çarpıcı dış tasarım detayları arasında yer alıyor. Yeni BMW X2'nin yeniden tasarlanan farları mavi detaylara sahip Adaptif LED teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. 

    BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive20 Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Bir önceki nesline göre daha sportif ve keskin çizgilere sahip Yeni BMW X2 boyutlarıyla da fark yaratıyor. Otomobil, ilk jenerasyona göre 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksek ölçüleriyle dikkat çekiyor. Artan boyutları Yeni BMW X2’nin aks mesafesine olumlu katkıda bulunuyor ve otomobil, kabininde önceki jenerasyona kıyasla çok daha ferah bir yaşam alanı sunarak konforlu yolculuğa imkan tanıyor. 

    BMW markasının yaratıcısı olduğu SAC formu, Yeni BMW X2'nin önden arka kısmına doğru uzayan ve alçalan tavan yapısıyla yan profilde vurgulanıyor. Özellikle M Sport tasarım ile daha sportif bir görünüm kazanan Yeni BMW X2, yeniden tasarlanan arka aydınlatma grubu ve görünmeyen egzoz çıkışlarına sahip difüzörü ile dikkat çekiyor.

    Yeni BMW X2'nin kabini dinamizmle modernliği bir araya getiriyor. Kokpitin merkezi konumundaki BMW Kavisli Ekran, yüzer kontrol paneliyle tüm sisteme ergonomik bir erişim imkânı tanıyor. Böylece sürücü kullanım esnasında gözünü yoldan ayırmadan multimedya sisteminde dilediği değişiklikleri yapabiliyor. İç mekânda yer alan kontrol ekranı ve sesli komut enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor.

    Sportifliği her bir unsurunda öne çıkaran Yeni BMW X2'nin koltukları da bu durumdan etkileniyor. Elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, sürücü tarafında hafıza özelliğini de barındırıyor.

    Yeni BMW iX1 eDrive20, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive20 Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Üçüncü jenerasyonuyla segmentindeki standartları yeniden belirleyen Yeni BMW X1, tamamen elektrikli versiyonunda sunduğu motor seçenekleriyle dengeleri değiştiriyor. 

    Yeni BMW iX1'in motor seçenekleri arasına eklenen eDrive20 versiyonu otomobilin yüzde 40 ÖTV diliminde yer almasına olanak tanıyor. Yeni BMW iX1 eDrive20'nin ön aksta yer alan elektrik motoru 204 beygir güç üretiyor. 64.8 kWh kapasiteye sahip, aracın gövdesinin ortasında yer alan bataryaları sayesinde 477 km'ye kadar menzili kullanıcısına sunan Yeni BMW iX1 eDrive20, sadece 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor.  

    X-Line ve M-Sport tasarım paketleriyle tercih edilebilen Yeni BMW iX1 eDrive20, geniş donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Isıtmalı Özelliğine Sahip Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, Panaromik Cam Tavan, Otomatik Bagaj Kapağı, Adaptif LED Farlar, BMW Live Cockpit Plus, Sürüş Asistanı ve Park Asistanı Yeni BMW iX1 eDrive20'nin öne çıkan standart donanımları arasında yer alıyor.

    Otomobilini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar Head Up Display, 360 derece görünüme imkan sağlayan Park Asistanı Plus, yarı otonom sürüş özelliği kazandıran Sürüş Asistanı Plus, masaj desteği sunan Aktif Ön Koltuklar donanımlarını opsiyonel olarak tercih edebiliyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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