Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak

    BMW, 2018'de konsept olarak görücüye çıkardığı iNEXT elektrikli SUV modelinin üretim versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Araç önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkacak.
    4 gün
    2,8b
    1
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak
    Tam Boyutta Gör

    BMW, 2018 yılında sergilediği Vision iNEXT konseptinin üretim versiyonunu tanıtmaya hazır. Alma marka yeni elektrikli SUV modelini önümüzdeki hafta sahneye çıkaracak. Şirket 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak"

    Etkinlikte otomobilin final tasarımının gösterilmesi bekleniyor. Ayrıca teknik özellikleri konusunda da bazı detaylar paylaşılacak. Gelen bilgilere göre, Vision iNEXT'in üretim versiyonu yaklaşık 600 km menzile sahip olacak. Aracın Çin'de değil, Almanya'daki Dingolfing fabrikasında üretileceği söyleniyor.

    BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak
    Tam Boyutta Gör

    2021'de yollarda olacak

    Bu arada iNEXT'in elektrikli SUV'nin kod adı olduğunu belirtmek gerek. Şirketin otomobili iX veya iX5 olarak adlandırılabileceğine dair söylentiler olmasına rağmen bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki hafta tanıtılacak aracın 2021 yılında satışa sunulması planlanıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    36 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    53 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen monacomen
    2010 model 150k km arabalar 150bin tl,isterseniz fazla konuşmayın çünkü arkadaş bu araba üzerinden ülkedeki her arabanın pahalı ve ulaşılmaz olduğu söylüyor fakat siz tipik akp li olarak(vizyonsuz) kendinizi haklı çıkartmak için ter dökmüşsünüz
    2010 model 150k km arabalar 150bin tl,isterseniz fazla konuşmayın çünkü arkadaş bu araba üzerinden ülkedeki her arabanın pahalı ve ulaşılmaz olduğu söylüyor fak...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ceo-tr (Ceo Tr) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    neden insan gibi x5 veya x6 kasasını elektrikli yapmayıp, sırf elektrikli diye böyle ucube bir tasarım yapıyorlar. sadece bunun için değil, çoğu marka elektrikli olunca sapıtıyor. tamam ilerde belki olur bu modeller ama bir yavaş. adım adım değiştirin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 (Serhan Durmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tabiki de 45bin euro. 45000x18kdvx15ötvx10kur = 987465431315649879541
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatının bir sınırı yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tolgatelli (Tolga Telli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çirkinliğin de bir sınırı var..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bizi kıskanıyor aga , biz yaptık diye hemen onlarda yapmış ...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    7 sulalemin böbregini satsam alamam. O yuzden benana...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi ) fitamino
    Aa, olur mu öyle şey, 2021 model bir BMW almazsanız bir tarafınız şişer üzülürüm valla. İnsan şaşırıyor siz gerçekten fakir misiniz yoksa her gördüğü son model şeyi alamaz ise eziklikten ölecek şımarık bir kitle misiniz anlamıyorum. Sanki piyasada alacak araba yok sanki bu arabanın elektrik masrafını ödemeyi bırak böyle bir park edecek garajınız değil koyacak kapı önünüz varmış da satacak böbrek arayan tipler:))) Yahu her önünüze gelen şeşi istemeyin, biraz kanaat getirin. Korkmayın önümüzdeki sene de 2023 modeli çıkar ona da üzülürsünüz, sonraki sene 2024 var daha. Mercedes de yeni modeller çıkarıyor onun için de bileklerinizi kesin de rahatlayın artık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dede17 (amdfusion ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Elalemin çocuğu cin bizimkiler bir birini yesin nefret etsin millet değil toplama kampı her yerden gelmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 4 gün ( Mesaj Silindi )
    robota benziyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor 3 gün Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi 3 gün Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti 3 gün Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi 4 gün Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak 4 gün Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında 4 gün İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı 4 gün Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop 4 gün 28nm siparişleri patlama yaptı 4 gün Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek 4 gün The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu 4 gün İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak 4 gün Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı 4 gün Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi 4 gün İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor 4 gün Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi 4 gün ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor 4 gün Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor 4 gün iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri 4 gün Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün GÖRÜNTÜLENEN BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak Sonraki Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok 4 gün PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri 4 gün Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı 4 gün Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek 4 gün EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı 4 gün Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı 4 gün Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi 4 gün Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı 4 gün Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı 4 gün Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi 4 gün Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı 4 gün Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir 4 gün Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir 4 gün Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi 5 gün Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor 5 gün Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var 5 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Kasım 2020 5 gün Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız