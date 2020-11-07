BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak

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BMW, 2018 yılında sergilediği Vision iNEXT konseptinin üretim versiyonunu tanıtmaya hazır. Alma marka yeni elektrikli SUV modelini önümüzdeki hafta sahneye çıkaracak. Şirket 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı.

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Etkinlikte otomobilin final tasarımının gösterilmesi bekleniyor. Ayrıca teknik özellikleri konusunda da bazı detaylar paylaşılacak. Gelen bilgilere göre, Vision iNEXT'in üretim versiyonu yaklaşık 600 km menzile sahip olacak. Aracın Çin'de değil, Almanya'daki Dingolfing fabrikasında üretileceği söyleniyor.

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2021'de yollarda olacak

Bu arada iNEXT'in elektrikli SUV'nin kod adı olduğunu belirtmek gerek. Şirketin otomobili iX veya iX5 olarak adlandırılabileceğine dair söylentiler olmasına rağmen bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki hafta tanıtılacak aracın 2021 yılında satışa sunulması planlanıyor.

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