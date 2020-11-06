Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak

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Elektrikli araç dünyasının kalbi diyebileceğimiz Çin'de neredeyse her gün yeni bir elektrikli araç markası doğuyor. Üstelik bu markalar zamanla ülke sınırlarına sığmayıp Avrupa ve ABD gibi başka pazarlara açılmanın yollarını arıyor.

Çinli marka Kandi de başka pazarlara açılmak için ABD'de şansını denedi ve sonunda K27 isimli küçük elektrikli otomobilin Kaliforniya yollarına çıkarabilmek için gerekli izinleri aldı. Bu sayede ABD'de satılan ilk Çinli elektrikli otomobil olma ünvanını kazanan Kandi K27, ayrıca Kaliforniya'daki tüketici için sınıfının en ucuz seçeneği olacak.

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Kandi K27'nin fiyatını ilk etapta 20.499 dolar olarak açıklayan şirket, kısa sürede bu fiyatın yüksek olduğunu anlamış ve 17.499 dolar olarak güncellemişti. Ülkede elektrikli otomobiller için 7.500 dolara varan vergi indirimi mevcut ve Kandi K27 de bu indirimden faydalanabilen araçlardan biri. Dolayısıyla fiyatı 10 bin dolara kadar düşüyor. Kaliforniya'daki fazladan 2 bin dolarlık teşviki de kattığımızda Kandi K27'nin fiyatı 8 bin dolara kadar düşüyor.

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Yalnızca 3.45 metre uzunluğa sahip dört kişilik bir şehir otomobili olan Kandi K27'de 17,7 kWh'lık küçükbir batarya paketi bulunuyor. Otomobilin sürüş menzili ABD'de geçerli olan EPA ölçümlerine göre 95 kilometre ve maksimum 100 km/s hıza çıkabiliyor. Bataryanın şarj süresi ise 240V AC şarj ile 7 saat olarak açıklandı. Yani en ucuz seçenek olsa bile Kandi K27'nin bu özelliklerle ABD'de ciddi satış rakamlarına ulaşması biraz zor görünüyor.

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