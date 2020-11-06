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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak

    Çinli markadan yapılan açıklamada Kandi K27'nin Kaliforniya yollarına çıkması için izinlerin alındığı belirtildi. Fiyatı 17.499 dolar olan otomobil teşviklerle beraber 8 bin dolara alınabilecek.
    5 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak
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    Elektrikli araç dünyasının kalbi diyebileceğimiz Çin'de neredeyse her gün yeni bir elektrikli araç markası doğuyor. Üstelik bu markalar zamanla ülke sınırlarına sığmayıp Avrupa ve ABD gibi başka pazarlara açılmanın yollarını arıyor.

    Çinli marka Kandi de başka pazarlara açılmak için ABD'de şansını denedi ve sonunda K27 isimli küçük elektrikli otomobilin Kaliforniya yollarına çıkarabilmek için gerekli izinleri aldı. Bu sayede ABD'de satılan ilk Çinli elektrikli otomobil olma ünvanını kazanan Kandi K27, ayrıca Kaliforniya'daki tüketici için sınıfının en ucuz seçeneği olacak.

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    Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak
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    Kandi K27'nin fiyatını ilk etapta 20.499 dolar olarak açıklayan şirket, kısa sürede bu fiyatın yüksek olduğunu anlamış ve 17.499 dolar olarak güncellemişti. Ülkede elektrikli otomobiller için 7.500 dolara varan vergi indirimi mevcut ve Kandi K27 de bu indirimden faydalanabilen araçlardan biri. Dolayısıyla fiyatı 10 bin dolara kadar düşüyor. Kaliforniya'daki fazladan 2 bin dolarlık teşviki de kattığımızda Kandi K27'nin fiyatı 8 bin dolara kadar düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller"

    Yalnızca 3.45 metre uzunluğa sahip dört kişilik bir şehir otomobili olan Kandi K27'de 17,7 kWh'lık küçükbir batarya paketi bulunuyor. Otomobilin sürüş menzili ABD'de geçerli olan EPA ölçümlerine göre 95 kilometre ve maksimum 100 km/s hıza çıkabiliyor. Bataryanın şarj süresi ise 240V AC şarj ile 7 saat olarak açıklandı. Yani en ucuz seçenek olsa bile Kandi K27'nin bu özelliklerle ABD'de ciddi satış rakamlarına ulaşması biraz zor görünüyor.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    37 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    54 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CapriceClassic 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pizza dağıtıcıları alır diyeceğim de ona bile yetmez o menzil...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    redferrari (red ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    buradaki birimle düşünün 8 bin TL ye alınır, şehir içinde ve tatil beldelerinde sıklıkla kullanacağım bir araç olurdu, çok sevimli tatlı küçük ve yakıtı ve kendisi ucuz
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Markete gitme arabası işte 8000 birim çerez parası
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    jestercat (Ugiar Zwatniski) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yolda şarjı bittiğinde Xiaomi 2000 Powerbank takarsanız 20 km daha gidiyormuş.
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence zevkine düşkün hiç bir Amerikalı böyle bir arabaya binmez. Bu ne ya, çok tipsiz.
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    vonderplanitz 4 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Bu araç Türkiye ye daha cok uygun. Togg değil, yerli olarak böyle araç üretilmeliydi.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    arabanın gösterge panelinde devir göstergesi var? elektrikli araçta var mı devir göstergesi?
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    Elsa 5 gün ( Mesaj Silindi ) murdocklawless
    Muhtemelen kaç kW güç ürettiğini gösteriyordur.
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    me.ke (mehmet koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Powerbank koysaydınız...
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    nightbringer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vites ve klima kumandası Japonyada satılan kutu gibi daihatsu suzuki vb araçların içi ile aynı
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    CapriceClassic 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pizza dağıtıcıları alır diyeceğim de ona bile yetmez o menzil...
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