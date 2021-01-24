Böcek ilaçları arıların uyku davranışlarını değiştirebilir

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Dünyada pestisitlerin ( Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. ) kullanımının artması ve uygulamalar sebebiyle arı popülasyonu da azalıyor ve bu durum bilim insanları başta olmak üzere çeşitli çevreleri endişelendiriyor, arı sayısının azalması birçok potansiyel tehlikeyi de gün yüzüne çıkartıyor.

Şimdi ise bilim insanları yaygın olarak kullanılan bazı pestisitlerin arıların uyku döngülerini ve bu durumu takriben günlük davranışlarını değiştirdirdiğini keşfetti.

Arılar birçok bitki türünün tozlaşmasında oldukça önemli bir rol oynuyor ve bugün tarım da dahil olmak birçok gıdanın üretilmesinde kritik öneme sahip durumda bulunuyor. Neonikotinoidler olarak adlandırılan ve Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kullanımı yasaklanan pestisitler dünya genelinde halen yaygın bir biçimde kullanılıyor.

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Neonikotinoid

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University of Bristol kurumu araştırmacıları neonikotinoidlerin arılar üzerindeki etkilerine odaklandı ve yaban arılarını mercek altına alan araştırmacılar yaban arılarını yeterli düzeyde neonikotinoid içeren pestisite maruz bıraktı. Yapılan gözlemler sonucunda yaban arılarının doğal uyku döngülerinin büyük oranda bozulduğu görüldü.

Pestisitlerden etkilenen yaban arılarının gece daha aktif olduğu ve gün içerisinde uyudukları tespit edildi. Bu davranışların arıların hafızasını etkilediği ve yiyecek arama davranışlarının değişmesine sebep olduğu gözlendi.

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Araştırmacılar söz edilen pestisitleri meyve sineklerinde denedi ve meyve sineklerinde de benzer etkiler gözlendi.

Yeni araştırmanın arıları içeren kısmı iScience , meyve sineklerini içeren kısmı ise Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

http://www.bristol.ac.uk/news/2021/january/pesticides-insects.html

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