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    Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşıların sevkiyatıyla ilgili bilgi verdi. Koca, 10 milyon doz olan 2. sevkiyatın ilk bölümünün Pazartesi günü yurda giriş yapacağını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek

    Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşıların sevkiyatıyla ilgili bilgi verdi. Koca, 10 milyon doz olan 2. sevkiyatın ilk bölümünün Pazartesi günü yurda giriş yapacağını duyurdu.

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    Twitter hesabındaki gönderiyle '' İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. '' ifadelerini kullanan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde toplamda 50 milyon doz ve bunların yanında Pfizer/BioNTech aşılarının da birkaç ay içerisinde yurdumuza geleceğini açıklamıştı.

    Aşı

    Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek
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    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalanmış, hem Türkiye iç pazarına hem de dış pazara aşı üretimi için gerekli teknoloji transferi için adımlar atılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?"

    Son olarak Türkiye'de güncel olarak 1.200.000 kişinin üzerinde aşılama yapıldığını, 2. partide 10.000.000 ( 10 milyon ) doz olarak gelecek aşıların ilk bölümündeki 6.500.000 ( 6 buçuk milyon ) dozdaki sevkiyattan sonra kalan 4.500.000 ( 4 buçuk milyon ) dozun en kısa sürede yurda giriş yapacağını ve birkaç ay içerisinde Pfizer/BioNTech ( Alman-Amerikan ) aşısı da dahil olmak üzere toplam 50.000.000 ( 50 milyon ) dozun yurda giriş yapacağını belirtelim. Sputnik V aşılarının üretimi için çalışmalar sürüyor.



    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353294936490340352 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    4 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaan4554 (kaan yıldız) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım yazdan sonra oldukça rahatlayacağız
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