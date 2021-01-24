Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşıların sevkiyatıyla ilgili bilgi verdi. Koca, 10 milyon doz olan 2. sevkiyatın ilk bölümünün Pazartesi günü yurda giriş yapacağını duyurdu.

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Twitter hesabındaki gönderiyle '' İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. '' ifadelerini kullanan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde toplamda 50 milyon doz ve bunların yanında Pfizer/BioNTech aşılarının da birkaç ay içerisinde yurdumuza geleceğini açıklamıştı.

Aşı

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Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalanmış, hem Türkiye iç pazarına hem de dış pazara aşı üretimi için gerekli teknoloji transferi için adımlar atılmıştı.

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Son olarak Türkiye'de güncel olarak 1.200.000 kişinin üzerinde aşılama yapıldığını, 2. partide 10.000.000 ( 10 milyon ) doz olarak gelecek aşıların ilk bölümündeki 6.500.000 ( 6 buçuk milyon ) dozdaki sevkiyattan sonra kalan 4.500.000 ( 4 buçuk milyon ) dozun en kısa sürede yurda giriş yapacağını ve birkaç ay içerisinde Pfizer/BioNTech ( Alman-Amerikan ) aşısı da dahil olmak üzere toplam 50.000.000 ( 50 milyon ) dozun yurda giriş yapacağını belirtelim. Sputnik V aşılarının üretimi için çalışmalar sürüyor.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1353294936490340352

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