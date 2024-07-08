Boeing, 737 Max kazalarında suçlu olduğunu kabul etti!

Boeing suçunu kabul etti
Boeing ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma, havacılık devini 2018 ve 2019'da beş aylık bir süre içinde Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelerek 346 kişinin ölümüne neden olan kazalarda suçluğu olduğunu resmileştirecek. Öte yandan bu anlaşma, kurbanların yakınları tarafından tepkiyle karşılandı zira daha ağır bir ceza talep ediliyordu.
Boeing, 243.6 milyon dolar para cezasına ek olarak uyumluluk ve güvenlik programlarına en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı da kabul etti. Ek olarak firmanın güvenlik ve kalite prosedürlerini üç yıl boyunca denetlemek üzere bağımsız bir gözlemci de atanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal bir hakimin onayı gerekiyor. ABD'li havacılık devi Boeing, yeni bir CEO seçmeye ve gövde üreticisi Spirit AeroSystems'i satın almaya çalışırken bu anlaşmadan önemli de bir fayda sağlayacak.
Bununla birlikte kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları anlaşmaya itiraz ediyor. Avukat ise hakimden anlaşmayı reddetmesi talebinde bulunacak. Yaşamını kaybedenlerin yakınları 24,8 milyar dolarlık bir ceza talebinde bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.