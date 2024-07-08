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    Boeing, 737 Max kazalarında suçlu olduğunu kabul etti!

    2018 ve 2019 yıllarındaki i Boeing 737 Max uçak kazaları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Boeing, kazalardaki dolandırıcılık suçunu ve ceza ödemeyi kabul etti.
    Boeing, 737 Max kazalarında suçlu olduğunu kabul etti! Tam Boyutta Gör
    Boeing, yaptığı açıklamada ABD Adalet Bakanlığı'nın iki 737 MAX ölümcül kazasıyla ilgili soruşturması kapsamında ölümcül 737 Max kazalarıyla bağlantılı bir dolandırıcılık suçunu ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Soruşturma, 2018 ve 2019 yıllarında 5 ay arayla meydana gelen ve 346 kişinin öldüğü Boeing 737 Max 8 uçak kazaları nedeniyle açılmıştı.

    Boeing suçunu kabul etti

    Boeing ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma, havacılık devini 2018 ve 2019'da beş aylık bir süre içinde Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelerek 346 kişinin ölümüne neden olan kazalarda suçluğu olduğunu resmileştirecek. Öte yandan bu anlaşma, kurbanların yakınları tarafından tepkiyle karşılandı zira daha ağır bir ceza talep ediliyordu.

    Boeing, 243.6 milyon dolar para cezasına ek olarak uyumluluk ve güvenlik programlarına en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı da kabul etti. Ek olarak firmanın güvenlik ve kalite prosedürlerini üç yıl boyunca denetlemek üzere bağımsız bir gözlemci de atanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal bir hakimin onayı gerekiyor. ABD'li havacılık devi Boeing, yeni bir CEO seçmeye ve gövde üreticisi Spirit AeroSystems'i satın almaya çalışırken bu anlaşmadan önemli de bir fayda sağlayacak.

    Bununla birlikte kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları anlaşmaya itiraz ediyor. Avukat ise hakimden anlaşmayı reddetmesi talebinde bulunacak. Yaşamını kaybedenlerin yakınları 24,8 milyar dolarlık bir ceza talebinde bulunmuştu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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