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Tam Boyutta Gör Boeing, yaptığı açıklamada ABD Adalet Bakanlığı'nın iki 737 MAX ölümcül kazasıyla ilgili soruşturması kapsamında ölümcül 737 Max kazalarıyla bağlantılı bir dolandırıcılık suçunu ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Soruşturma, 2018 ve 2019 yıllarında 5 ay arayla meydana gelen ve 346 kişinin öldüğü Boeing 737 Max 8 uçak kazaları nedeniyle açılmıştı.

Boeing suçunu kabul etti

Boeing ve ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma, havacılık devini 2018 ve 2019'da beş aylık bir süre içinde Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelerek 346 kişinin ölümüne neden olan kazalarda suçluğu olduğunu resmileştirecek. Öte yandan bu anlaşma, kurbanların yakınları tarafından tepkiyle karşılandı zira daha ağır bir ceza talep ediliyordu.

Boeing, 243.6 milyon dolar para cezasına ek olarak uyumluluk ve güvenlik programlarına en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı da kabul etti. Ek olarak firmanın güvenlik ve kalite prosedürlerini üç yıl boyunca denetlemek üzere bağımsız bir gözlemci de atanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal bir hakimin onayı gerekiyor. ABD'li havacılık devi Boeing, yeni bir CEO seçmeye ve gövde üreticisi Spirit AeroSystems'i satın almaya çalışırken bu anlaşmadan önemli de bir fayda sağlayacak.

Bununla birlikte kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları anlaşmaya itiraz ediyor. Avukat ise hakimden anlaşmayı reddetmesi talebinde bulunacak. Yaşamını kaybedenlerin yakınları 24,8 milyar dolarlık bir ceza talebinde bulunmuştu.

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Boeing, 737 Max kazalarında suçlu olduğunu kabul etti!