Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı

Tam Boyutta Gör Karıştığı ölümlü kazalar nedeniyle 12 Mart 2019’da yere çekilen Boeing 737 Max serisi uçaklar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir duyuru yayımladı. Federal Havacılık Dairesi’nin (FAA) 18 Kasım 2020 tarihinde kaldırdığı uçuş yasağının ardından yavaş yavaş gökyüzüyle buluşmaya başlayan Max’lar artık ülkemizdeki havayolu şirketlerince de kullanılabilecek. SHGM, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifi’ni yerine getirmesi durumunda Max serisi uçaklara yeniden uçuş izninin verileceğini belirtti.

Ayrıca Bkz. "Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı"

SHGM’nin yayımlanan Direktif ile ilgili açıklamaları şöyle:

İlginizi Çekebilir

Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak

“Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçlerin yer aldığı uçuşa elverişlilik direktifi (UED-2021/0001) Yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklarının uçuşları tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde ülkemizde de durdurulmuştur.

Sonrasında, ilgili hava araçlarının yeniden hizmete alınması amacıyla hava aracı tasarımı sahibi Boeing şirketi ile ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ülkemizin de arasında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ek’te yer alan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED-2021/0001) hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)’nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

SHGM’nin yayımladığı Direktif, 15 maddeden oluşuyor. Direktif içinde, pilotların eğitimi, yazılım güncellemesi ile operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri bulunuyor.

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dunya-genelinde-ucuslari-durdurulmustu-turkiyeden-boeing-737-max-karari-6351823/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.