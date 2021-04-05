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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki seneden fazla bir süredir uçuş izni olmayan Boeing 737 Max serisi uçaklar için bir direktif yayınladı. Uçakların gökyüzüne dönüşü yakın görünüyor.
    05 Nisan 2021, 00:30 (1 hf.)
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı
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    Karıştığı ölümlü kazalar nedeniyle 12 Mart 2019’da yere çekilen Boeing 737 Max serisi uçaklar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir duyuru yayımladı. Federal Havacılık Dairesi’nin (FAA) 18 Kasım 2020 tarihinde kaldırdığı uçuş yasağının ardından yavaş yavaş gökyüzüyle buluşmaya başlayan Max’lar artık ülkemizdeki havayolu şirketlerince de kullanılabilecek. SHGM, havayolu şirketlerinin Uçuşa Elverişlilik Direktifi’ni yerine getirmesi durumunda Max serisi uçaklara yeniden uçuş izninin verileceğini belirtti.

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    SHGM’nin yayımlanan Direktif ile ilgili açıklamaları şöyle:

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    Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçlerin yer aldığı uçuşa elverişlilik direktifi (UED-2021/0001) Yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklarının uçuşları tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde ülkemizde de durdurulmuştur.

    Sonrasında, ilgili hava araçlarının yeniden hizmete alınması amacıyla hava aracı tasarımı sahibi Boeing şirketi ile ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ülkemizin de arasında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapılmıştır.

    Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ek’te yer alan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED-2021/0001) hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)’nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

    SHGM’nin yayımladığı Direktif, 15 maddeden oluşuyor. Direktif içinde, pilotların eğitimi, yazılım güncellemesi ile operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri bulunuyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dunya-genelinde-ucuslari-durdurulmustu-turkiyeden-boeing-737-max-karari-6351823/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    https://uzmanpara.milliyet.com.tr/kap-haberi/southwest-airlines--boeingin-elektrik-arizasi-bildiriminin-ardindan-58-737-max-ucaginin-30unu-ucus-takvimlerinden-cikardi/1852059/

    sorun bitmedi
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    _Gmn_ (Berat ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Az kaldı ara sıra max'ler test uçuşu yapıyorlar Atatürk Havalimanı'nda. Yakında operasyonlara başlayacak.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim uçak yere hiç inmiyor.Yere sert iniş yapıyoz .Aynen Ay'a gideceğimiz gün gibi...
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu uçakların tamamını aktif olarak kullanacaklardir diye düşünüyorum. Bir önceki modeli Boeing 737-800NG (next generation) serisine göre hem daha ekonomik. Hem menzilleri daha uzun. Hem de daha konforlu. Kabin kısmında da ciddi yatırımlari olan uçaklar bunlar. Ife dediğimiz eğlence sistemi yani koltuk arkası ekranları ve internet bağlantısı var. Ses yalıtımı ve basınçlandirma sistemi çok iyi.

    Rakibi olan Airbus 321neo serisini thy şu an aktif olarak kullanıyor. Max uçakları da havalandirilip bir önceki seri olan Boeing 737-800NG leri yere indirecekler.
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    P palamutix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir an once ne yapiyorsun oyuncak ucak mi??
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    airbus neyine yetmiyor aslında bir an önce kendi uçagımızı yapmalıyız kur farkından talep çok olur piyasayı ele geçiririz kuru fırsata çeviririz..
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Kuru fırsata çeviririz deyince
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Cem Yılmaz'ın dediği gibi biz zıplayalım ancak çıkarız uzaya, şuanda geliştirmeye başlasak en az 15-20 sene sürer sıfırdan uçak üretmek. Dünyada Çinliler, Japonlar, Ruslar bile adam akıllı Airbus-Boeing rakibi bir uçak çıkartamamışken biz nasıl fırsata çeviriyoruz hocam allasen?
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