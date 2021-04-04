Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji sektörüne ciddi yatırım yapan teknoloji devi Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuracağı yenilenebilir enerji depolama tesisi için Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’yla çalışacağını duyurdu. Apple’ın çarşamba günü duyurusunu yaptığı 240 MWh depolama kapasiteli söz konusu tesis, şirketin aynı bölgedeki California Flats Güneş Enerjisi Santrali’nin yanına kurulacak.

Ayrıca Bkz. "Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı"

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2030 yılına karbon ayak izini sıfırlamış olarak girmek isteyen Apple, bu hedefini gerçekleştirmekte önemli rol oynayacak tesisi için Tesla üretimi Megapack pillerden istifade edecek. Şirket, Tesla’nın 2019 yılında duyurusunu yaptığı pillerden 85 adet satın alacak.

Cupertino merkezli Apple’ın ana merkezini de besleyecek lityum iyon pillerin sahip olacağı 240 MWh depolama kapasitesiyle yaklaşık 7 bin konutun bir günlük enerjisini sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaliforniya'nın Monterey County bölgesinde bulunan 130 MW kapasiteli California Flats Güneş Enerjisi Santrali, şirketin eyaletteki tüm tesislerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

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Apple, güneş enerjisi sektörüne SolarCity adlı şirketi satın alarak giriş yapmıştı. Apple, söz konusu satın alma için 2.6 milyar dolar ödemişti. Enerji üretimi ve depolama bölümünün şirket cirosuna 2020 yılı içindeki katkısının %6 civarında olduğunu hatırlatalım.

https://www.cnbc.com/2021/04/01/apple-will-use-tesla-megapack-batteries-at-its-solar-farm-facility.html

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