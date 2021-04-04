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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı

    Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuracağı yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla'dan pil tedariki yapacak.Apple'ın tesis için 85 adet Magapack adı verilen pillerden alacağı belirtiliyor.
    04 Nisan 2021, 01:30 (1 hf.)
    4,4b
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı
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    Yenilenebilir enerji sektörüne ciddi yatırım yapan teknoloji devi Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuracağı yenilenebilir enerji depolama tesisi için Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’yla çalışacağını duyurdu. Apple’ın çarşamba günü duyurusunu yaptığı 240 MWh depolama kapasiteli söz konusu tesis, şirketin aynı bölgedeki California Flats Güneş Enerjisi Santrali’nin yanına kurulacak.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı"

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    2030 yılına karbon ayak izini sıfırlamış olarak girmek isteyen Apple, bu hedefini gerçekleştirmekte önemli rol oynayacak tesisi için Tesla üretimi Megapack pillerden istifade edecek. Şirket, Tesla’nın 2019 yılında duyurusunu yaptığı pillerden 85 adet satın alacak.

    Cupertino merkezli Apple’ın ana merkezini de besleyecek lityum iyon pillerin sahip olacağı 240 MWh depolama kapasitesiyle yaklaşık 7 bin konutun bir günlük enerjisini sağlayabileceği belirtiliyor.

    Kaliforniya'nın Monterey County bölgesinde bulunan 130 MW kapasiteli California Flats Güneş Enerjisi Santrali, şirketin eyaletteki tüm tesislerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

    Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı
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    Apple, güneş enerjisi sektörüne SolarCity adlı şirketi satın alarak giriş yapmıştı. Apple, söz konusu satın alma için 2.6 milyar dolar ödemişti. Enerji üretimi ve depolama bölümünün şirket cirosuna 2020 yılı içindeki katkısının %6 civarında olduğunu hatırlatalım.  



    https://www.cnbc.com/2021/04/01/apple-will-use-tesla-megapack-batteries-at-its-solar-farm-facility.html
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple kafasını duvardan duvara vuruyor kesin
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    Psikososyal 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    elon zamanında tesla'yı apple'a satmak için görüştüğünü ancak apple'ın kabul etmediğini söylemişti, işler nasıl dönüyor
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu şekilde özel yapım piller ile depolamak çok pahalı Türkiye için.



    Bizim jeografik çok avantajımız var çeşitli yerlerde yüksek göletlere su pompalayarak gerektiğinde ters çevirerek çok büyük enerji depolanabilir.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Belki bu kadar verimli olmayabilir ancak kurulum ve işletme maliyetleri açısından kesinlikle daha uygun bir çözüm.
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