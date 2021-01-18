Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar

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Richard Branson'ın uzay şirketlerinden birisi olan Virgin Orbit, bugün ilk kez yörüngeye ulaştı. Bir Boeing 747 uçağı üzerinden küçük bir roket fırlatan şirket, 10 farklı küp uyduyu başarıyla yörüngeye taşıyarak sektörde çok önemli bir adım attı.

Güney Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşunda, Virgin Orbit'in 21 metre uzunluğundaki roketi LauncherOne, yaklaşık 10,7 kilometre yükseklikten serbest bırakıldı. Cosmic Girl isimli uçaktan havaya bırakılan roket hemen motorlarını çalıştırdı ve uzaya doğru yükselmeye başladı.. Kısa süre sonra bir güncelleme yayınlayan Virgin Orbit, roketin 10 küp uydudan oluşan yükünü başarıyla yörüngeye taşıdığını duyurdu.

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Küçük boyutlarıyla dikkat çeken LauncherOne roketi, 500 kilogram ağırlığındaki görece hafif yükleri uygun fiyatlarla yörüngeye taşıma hizmeti sunacak. Uzay araştırmalarında fırlatma maliyetleri şu anda çok yüksek olduğu için Virgin Orbit'in sunduğu LauncherOne gibi çözümlere büyük ihtiyaç var. Virgin Orbit burada özellikle de alçak Dünya yörüngesinde uzay taşımacılığının önemli markalarından birisi haline gelmeyi planlıyor.

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Virgin Orbit geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da benzer bir test uçuşu gerçekleştirmişti ancak LauncherOne roketi bu uçuşta yörüngeye ulaşmayı başaramamıştı

LauncherOne'ın bugün yörüngeye taşıdığı küp uyduların büyük bir kısmının, NASA tarafından düzenlenen eğitim programları dahilinde ABD'li üniversiteler tarafından geliştirildiği belirtildi. Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilen uydular küçük çaplı bazı bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

https://phys.org/news/2021-01-richard-branson-virgin-orbit-space.html

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