Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir

    Virgin Orbit, Polonyalı araştırmacılar tarafından geliştirilen küp uyduları 2022 yılında Mars'a göndermek istiyor.
    1 gün
    893
    2
    1
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Richard Branson'ın uzay şirketlerinden birisi olan Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olmaya hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan şirket, Kızıl Gezegen'in yörüngesine 2022 yılında küp uydular yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

    Virgin Orbit, Richard Branson'ın bir diğer uzay şirketi olan Virgin Galactic'in bir yan kuruluşu. Virgin Galactic uzay turizmine odaklanırken, Virgin Orbit ise düşük maliyetli uzay taşımacılığıyla ilgileniyor. Virgin Orbit'in uzaydaki hedefleri bugüne kadar yalnızca Dünya yörüngesi olarak gösteriliyordu. Şirket şimdiyse derin uzay görevlerinde de varlık gösterebileceğini kanıtlamaya istiyor.

    Virgin Orbit, 2022 Mars misyonu için Polonyalı uydu üreticileri ve üniversitelerle ortaklık anlaşması yapmış. Polonyalı araştırmacılar küçük boyutlu küp uydular geliştirecek ve bu uydular Virgin Orbit'in fırlatma teknolojileriyle Mars'a gönderilecek. Ortaklık anlaşmasının birden fazla misyon için yapıldığı belirtiliyor. İlk görev 2022 için planlanmış durumda.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Virgin Orbit,"Polonyalı bilim insanları ve mühendislerle kurduğumuz konsorsiyum bazı ön çalışmalar gerçekleştirdi. Buna göre sadece 50 kilogram ağırlığındaki küçük bir uzay aracı dahi Mars'ta geniş ölçekte bilimsel araştırmalar yapmamıza olanak sağlayabilir. Mars ve uydusu Phobos'un yüksek kalitede görsellerini toplayabilir, Mars atmosferini analiz edebilir ve hatta yüzey altı su kaynaklarını araştırmak gibi daha da iddialı çalışmalar bile gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "NASA'nın Mars'a gönderdiği küp uydulardan 1 aydır haber alınamıyor"

    Küp uydu: Uzay araştırmalarını değiştiren teknoloji

    Küp uydu teknolojisi uzun yıllardır uzay araştırmalarında önemli bir yere sahip. Bu teknoloji sayesinde üniversiteler gibi küçük araştırma grupları dahi çok düşük maliyetlerle küçük ölçekli de olsa uzay araştırmaları yapabiliyor. Örneğin ülkemizde de İTÜ'nün birden fazla küp uydusu şu anda yörüngede işlevsel durumda. Son olarak 2018 yılında bir uydumuz SpaceX roketiyle uzaya gönderilmişti.

    Geçtiğimiz yıla kadar bu tarz küp uydular sadece Dünya yörüngesinde görev yapabiliyordu. Ancak NASA, 2018'de bu durumu kökünden değiştirdi. Uzay ajansı, InSight misyonuyla birlikte iki farklı küp uyduyu Mars'a gönderdi. MarCO-A ve MarCO-B isimli uydular, kendilerinden beklenen tüm görevleri kusursuz bir şekilde yerine getirerek derin uzayda işlev gören ilk küp uydular olarak tarihe geçti. MarCO uzay araçları hem InSight görevine yardımcı oldu hem de Mars ve Dünya'nın fotoğraflarını yakalamayı başardı.

    Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir
    Tam Boyutta Gör

    NASA'lı bilim insanları geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda, MarCO küp uydularını uzay araştırmaları için çok büyük bir adım olarak değerlendirmişti. Zira bu uyduların NASA'ya toplam maliyeti sadece 18,5 milyon dolardı. Yani günümüz teknolojisiyle yaklaşık 9 milyon dolara bir uydu geliştirip Mars'ı keşfetmek şu anda mümkün.

    Konuyla ilgili bu yılın başlarında yazdığımız bir yazıda, MarCO uzay araçlarının ardından önümüzdeki dönemlerde üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının da derin uzay görevlerine start verebileceğini söylemiştik. Şimdiyse Polonyalı araştırmacılar Virgin Orbit ile birlikte ilk adımları atmaya başlamış durumda. Düşük maliyetli uzay araştırmaları için günümüzde gerçekten de çok heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Umarız ülkemizde de bu alanda faaliyetler görmeye başlarız.



    https://www.theverge.com/2019/10/9/20906657/virgin-orbit-mars-vehicle-deep-space-satellite-missions-launcherone-satrevolution Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 23 sa.
    Özel şirketler kar güden ticari işletmelerdir para
    kokusunu almadıkları müddetçe Mars hayaldir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım 7 sa. Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı 7 sa. iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor? 7 sa. Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak 9 sa. OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu 18 sa. Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek 18 sa. OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci 19 sa. Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı 20 sa. ABD, mikrofon ve kamera barındıran cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmasını tartışıyor 20 sa. CRISPR ile serviks kanseri tedavi edildi 21 sa. Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı 21 sa. Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor 22 sa. 3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı 22 sa. Redmi Note 8 Pro ilk inceleme | 64MP kamerası var 22 sa. Dünyanın ilk tanklı lazer yazıcısı! "HP Neverstop 1200W incelemesi" 22 sa. Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 23 sa. Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus 23 sa. G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak 23 sa. Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir Sonraki Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook 1 gün Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı 1 gün UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor 1 gün Apple sonrası Shazam’ın şansı döndü 1 gün 100 saate kadar kullanılabilen Sennheiser GSP 370 oyuncu kulaklığı 1 gün Mi Store'larda hafta sonu kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 1 gün Xbox One X'te 4K ve HDR ile NBA 2K20 - 2000'ler vs 90'lar All-Star Karmaları Maçı 1 gün Samsung Galaxy S10 modelleri için Android 10 beta güncellemesi yakında geliyor 1 gün Consumer Reports: Tesla'nın akıllı çağırma özelliği alkollü sürücü gibi hareket ediyor 1 gün Açık uzay oyunu ‘Outer Wilds’ 15 Ekim’de PS4’e geliyor 1 gün Apple yakın zamanda zengin gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlayabilir 1 gün 90Hz ekranlı Oppo Reno Ace duyuruldu 1 gün 2020 Volkswagen Golf'ün ilk resmi ipucu görselleri karşınızda 1 gün Tile takip aksesuarı yoluna devam ediyor 1 gün Giriş seviyesine 3 arka kameralı Motorola One Macro 1 gün SpaceX, onlarca yeni Starlink uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor 1 gün Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor! 1 gün PlayStation 5 konsolunda Ray Tracing iddiası resmen doğrulandı 1 gün GM 9 Pro yeni bir güvenlik güncellemesi aldı 1 gün Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim