Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir

Tam Boyutta Gör

Richard Branson'ın uzay şirketlerinden birisi olan Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olmaya hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan şirket, Kızıl Gezegen'in yörüngesine 2022 yılında küp uydular yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Virgin Orbit, Richard Branson'ın bir diğer uzay şirketi olan Virgin Galactic'in bir yan kuruluşu. Virgin Galactic uzay turizmine odaklanırken, Virgin Orbit ise düşük maliyetli uzay taşımacılığıyla ilgileniyor. Virgin Orbit'in uzaydaki hedefleri bugüne kadar yalnızca Dünya yörüngesi olarak gösteriliyordu. Şirket şimdiyse derin uzay görevlerinde de varlık gösterebileceğini kanıtlamaya istiyor.

Virgin Orbit, 2022 Mars misyonu için Polonyalı uydu üreticileri ve üniversitelerle ortaklık anlaşması yapmış. Polonyalı araştırmacılar küçük boyutlu küp uydular geliştirecek ve bu uydular Virgin Orbit'in fırlatma teknolojileriyle Mars'a gönderilecek. Ortaklık anlaşmasının birden fazla misyon için yapıldığı belirtiliyor. İlk görev 2022 için planlanmış durumda.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Virgin Orbit,"Polonyalı bilim insanları ve mühendislerle kurduğumuz konsorsiyum bazı ön çalışmalar gerçekleştirdi. Buna göre sadece 50 kilogram ağırlığındaki küçük bir uzay aracı dahi Mars'ta geniş ölçekte bilimsel araştırmalar yapmamıza olanak sağlayabilir. Mars ve uydusu Phobos'un yüksek kalitede görsellerini toplayabilir, Mars atmosferini analiz edebilir ve hatta yüzey altı su kaynaklarını araştırmak gibi daha da iddialı çalışmalar bile gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın Mars'a gönderdiği küp uydulardan 1 aydır haber alınamıyor"

Küp uydu: Uzay araştırmalarını değiştiren teknoloji

Küp uydu teknolojisi uzun yıllardır uzay araştırmalarında önemli bir yere sahip. Bu teknoloji sayesinde üniversiteler gibi küçük araştırma grupları dahi çok düşük maliyetlerle küçük ölçekli de olsa uzay araştırmaları yapabiliyor. Örneğin ülkemizde de İTÜ'nün birden fazla küp uydusu şu anda yörüngede işlevsel durumda. Son olarak 2018 yılında bir uydumuz SpaceX roketiyle uzaya gönderilmişti.

Geçtiğimiz yıla kadar bu tarz küp uydular sadece Dünya yörüngesinde görev yapabiliyordu. Ancak NASA, 2018'de bu durumu kökünden değiştirdi. Uzay ajansı, InSight misyonuyla birlikte iki farklı küp uyduyu Mars'a gönderdi. MarCO-A ve MarCO-B isimli uydular, kendilerinden beklenen tüm görevleri kusursuz bir şekilde yerine getirerek derin uzayda işlev gören ilk küp uydular olarak tarihe geçti. MarCO uzay araçları hem InSight görevine yardımcı oldu hem de Mars ve Dünya'nın fotoğraflarını yakalamayı başardı.

Tam Boyutta Gör

NASA'lı bilim insanları geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda, MarCO küp uydularını uzay araştırmaları için çok büyük bir adım olarak değerlendirmişti. Zira bu uyduların NASA'ya toplam maliyeti sadece 18,5 milyon dolardı. Yani günümüz teknolojisiyle yaklaşık 9 milyon dolara bir uydu geliştirip Mars'ı keşfetmek şu anda mümkün.

Konuyla ilgili bu yılın başlarında yazdığımız bir yazıda, MarCO uzay araçlarının ardından önümüzdeki dönemlerde üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının da derin uzay görevlerine start verebileceğini söylemiştik. Şimdiyse Polonyalı araştırmacılar Virgin Orbit ile birlikte ilk adımları atmaya başlamış durumda. Düşük maliyetli uzay araştırmaları için günümüzde gerçekten de çok heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Umarız ülkemizde de bu alanda faaliyetler görmeye başlarız.

https://www.theverge.com/2019/10/9/20906657/virgin-orbit-mars-vehicle-deep-space-satellite-missions-launcherone-satrevolution