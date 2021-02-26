Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi

Tam Boyutta Gör 737 MAX’ların karıştığı ölümcül kazalar sonrası oldukça sancılı bir süreç geçiren ve kârlılık oranında ciddi kayıplar yaşayan Boeing’in başı bu kez de 777 serisi uçakların motorlarıyla dertte. Geçtiğimiz haftalarda, United Airlines filosunda görev yapan Boeing 777-200 model uçağa ait Pratt & Whitney üretimi PW4000-112 motorun patlaması sonrası gelişen olayların bir benzeri daha yaşandı.

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Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere 231 yolcu ve 10 mürettebatla havalanan United Airlines'a ait uçakta yaşanan sorunun benzeri bu kez Rusya merkezli Rossia Airlines’a ait 777 tip uçakta meydana geldi. Uçağın sol kanat motor kısmında meydana gelen arıza sonucunda motor, alev aldı.

Hong Kong’dan kalkış yaparak İspanya’nın başkenti Madrid’e kargo taşıyan uçaktaki arıza, pilotların Moskova’daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı’na acil iniş yapmasını zorunlu kıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrası uzmanların kapsamlı bir inceleme başlatacağı bilgisi paylaşıldı.

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Hatırlanacağı üzere Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, yaşanan kaza sonrası filosundaki 24 adet Boeing 777 uçağın uçuşlarını askıya almış, United’ı Japon All Nippon Airways ve Japan Airlines takip etmişti. Bu kapsamda Japon şirketlerin filosundaki 32 adet Boeing 777, hangara çekilmişti.

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/boeing-777-tipi-yolcu-ucaginin-motoru-yine-patladi-6283014/

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