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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi

    Boeing başı bu kez de 777 tip uçakların motorlarıyla dertte. Bu kez yaşanan kazada Rusya merkezli Rossia Airlines’a ait 777 tip kargo uçağının motoru patladı.
    26 Şubat 2021, 15:30 (13 sa.)
    1,2b
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi
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    737 MAX’ların karıştığı ölümcül kazalar sonrası oldukça sancılı bir süreç geçiren ve kârlılık oranında ciddi kayıplar yaşayan Boeing’in başı bu kez de 777 serisi uçakların motorlarıyla dertte. Geçtiğimiz haftalarda, United Airlines filosunda görev yapan Boeing 777-200 model uçağa ait Pratt & Whitney üretimi PW4000-112 motorun patlaması sonrası gelişen olayların bir benzeri daha yaşandı.

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    Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere 231 yolcu ve 10 mürettebatla havalanan United Airlines'a ait uçakta yaşanan sorunun benzeri bu kez Rusya merkezli Rossia Airlines’a ait 777 tip uçakta meydana geldi. Uçağın sol kanat motor kısmında meydana gelen arıza sonucunda motor, alev aldı.

    Hong Kong’dan kalkış yaparak İspanya’nın başkenti Madrid’e kargo taşıyan uçaktaki arıza, pilotların Moskova’daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı’na acil iniş yapmasını zorunlu kıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrası uzmanların kapsamlı bir inceleme başlatacağı bilgisi paylaşıldı.

    Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi
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    Hatırlanacağı üzere Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, yaşanan kaza sonrası filosundaki 24 adet Boeing 777 uçağın uçuşlarını askıya almış, United’ı Japon All Nippon Airways ve Japan Airlines takip etmişti. Bu kapsamda Japon şirketlerin filosundaki 32 adet Boeing 777, hangara çekilmişti.



    https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/boeing-777-tipi-yolcu-ucaginin-motoru-yine-patladi-6283014/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    B777'nin iyi motoru GE90'dır zaten. Bizde 40 tane var hepsi GE90. New gen motorun adı da GE9X. B777X'le kullanılacak.
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    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boeing yönetimi ya da yapım kadrosu değişmeli
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    ipli jeton (Adem Gdk) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Mevcut yönetim ile alakalı değil. Sorundan etkilenen ucaklar en az 10 15 yıllık uçaklar.



    Sorun sadece P&W marka motor kullanan 777'leri etkiledi. P&W firmasının fanlarda oluşan mikro çatlakları rutin kontrollerde hafif kusur olarak kaydedip sorun yok raporu vermesi sebep oldu. Çatlak fan kanatları uçuş sırasında kırılarak motora zarar verdi.



    P&W Boeing 777 ailesinde çok kullanılan bir motor degil. Toplam payı %10'u geçmez. 777'lerde ekseriyetle General Electric GE90 ve RR Trent 800 serisi kullanılıyor.



    Bir sorun var ama tüm 777'ler kötüdür denilecek sorun yok.
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    D DH Misafiri 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelecekte uzay araçları da dahil tüm uçan araçlar nano motorlar tarafından uçurulacak ve motor arızaları tarihe karışacak. antigravity 74100
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    cocainbar (Cocain bar) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    3 vakte kullanmaya baslariz nano motorlari. Yani 3 gunmu desem, 3 haftami desem, 3 asirmi desem.
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    SnHerbokolog (A ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meydan airbus’a kaldı iyice
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) SnHerbokolog
    Yorum yanlış. Dünyadaki B777'lerin çoğunda GE90 var. Yani B777 hala aktif bir uçak. Kaldıki 737NG dünyanın en çok satan uçağı. 787'de yeni nesil çok sipariş alan bir uçak.
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    Noxy77 (Burak Ünver) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uçak fobim var hep yaklaşık 12-14 kere bindim uçağa ama korkarak gidiyorum hep şu olayları gördükçe dahada tırsıyorum
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