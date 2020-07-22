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    Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak

    Karıştığı ölümcülük kazalar sonrası 2019 yılının Mart ayından beri uçamayan 737 MAX serisi uçaklar için nihayet başlayan sertifikasyon sürecinde, erteleme ihtimalinden bahsediliyor.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak
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    Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde Boeing’in çok satan uçağı 737 MAX’ın uçuşuna Mart 2019 itibariyle son verilmiş, ardından gelen ve oldukça sancılı geçen bekleyiş sürecinin sonunda Federal Havacılık Dairesi (FAA) 29 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariye uçağın sertifikasyon uçuşlarına başladığını duyurmuştu.

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    Söz konusu iki kazanın da sorumlusu olduğu düşünülen uçuş kontrol sistemini değiştiren ve diğer iyileştirmelerle birlikte uçaktaki sorunları giderdiğini duyuran Boeing, Eylül ayına kadar sertifikasyon sürecinin nihayet tamamlanacağını umuyordu.

    En az 1 ay daha ertelenme ihtimali

    İsmi açıklanmayan bir FAA yetkilisinin yaptığı açıklama ise ne yazık ki Boeing’in planlarının önüne set çekecekmiş gibi duruyor. Yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre FAA, uçağın sertifikasyon sürecini en iyi ihtimalle Ekim ayı içinde tamamlayacak. Resmi olmayan öteleme, Boeing’in kendi kendine belirlediği 30 Eylül tarihiyle maalesef uyuşmuyor. Zira şirket bu tarihte üretmiş olduğu uçakların teslimine başlamayı düşünüyordu.

    Sertifikasyon sürecinin 3. çeyreğin sonundan 4. çeyreğin başına uzaması pek önemli görünmese de Kovid-19 salgınının yarattığı baskı ve ardı ardına gelen sipariş iptalleri, Boeing’in artık yılan hikâyesine dönen konuda bir miktar daha vakit kaybetmesine neden olacak.  



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elsa 44 dk.
    Tarih vermeyi bıraksalar daha az rezil olurlar, başlarına ne geldiyse acelecilikten ve maliyeti düşürmekten geldi zaten.
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