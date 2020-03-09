Batman'da İHA düştü

Batman’da eğitim ve test uçuşu için havalanan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konu hakkında resmi açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada İHA’nın düştüğü doğrulandı. Herhangi bir can kaybına sebep olmadığı duyuruldu.

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İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımızda düşen İHA’nın Bayraktar TB2 olduğu gözüküyor. Bayraktar TB2, İdlib’deki operasyonlarda görev almış ve pek çok hedefi imha etmeyi başarmıştı. Havada 20 adet Bayraktar TB2 filo halinde görevini gerçekleştirerek harp sahasında bir ilke imza attı. Bayraktar TB2, Baykar A.Ş. tarafından geliştirildi.

https://www.iha.com.tr/haber-batmanda-iha-dustu-831761/

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