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    Batman'da İHA düştü

    Batman'da eğitim ve test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Milli Savunma Bakanlığı, herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    21,4b
    1
    27
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Batman'da İHA düştü

    Batman’da eğitim ve test uçuşu için havalanan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konu hakkında resmi açıklama geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada İHA’nın düştüğü doğrulandı. Herhangi bir can kaybına sebep olmadığı duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde"

    İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımızda düşen İHA’nın Bayraktar TB2 olduğu gözüküyor. Bayraktar TB2, İdlib’deki operasyonlarda görev almış ve pek çok hedefi imha etmeyi başarmıştı. Havada 20 adet Bayraktar TB2 filo halinde görevini gerçekleştirerek harp sahasında bir ilke imza attı. Bayraktar TB2, Baykar A.Ş. tarafından geliştirildi.



    https://www.iha.com.tr/haber-batmanda-iha-dustu-831761/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Teknoloji ne iyi bişi ya. Aynı görevi bi uçak yapsa bi pilot şehit verebilirdik başta sonra dünya para bide uçak.
    Önceden uçaklarımız özellikle İsraillin sözde modernize ettikleri uçaklar patır patır düşerdi. Nerden nereye.
    Teknoloji ne iyi bişi ya. Aynı görevi bi uçak yapsa bi pilot şehit verebilirdik başta sonra dünya para bide uçak. Önceden uçaklarımız özellikle İsraillin sö...
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    Yanıtla +89
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    Frost05 1 hf. ghettoinsider
    TAİ ve Aselsan diyelim bir de.
    Yanıtla +22
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Nedense direk aklima su geldi basligi okuyunca


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    Batman bu kadar mi IRAK ? ...
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    hepsinerede 1 hf. smart1978
    nevşehir deyincede benim aklıma newyork geliyor :))))
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. smart1978
    Bir de okurken BATMAN değilde BETMEN diye okuyoruz :):):)
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    acaba dedim yeni teslim edilen motorlarda bir sıkıntı mı var? düşüş sebebini onlar elbete biliyorlar. motor durması yada iç kısımda yangın yada benzeri bir durum yada pilotaj şimşek yada yıldırım .. tamam az para değil ama çok şişme fiyatta değil. para bizden çıksın bayraktardan çıksın fark etmez seri üretimdeki olası böyle şeylerin olması kaçınılmaz illa bir şey olacak. böylelikle olası hatalar minimize edilecek..
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    fatih_ogu (fatih ergüler) 1 hf.
    kendimiz üretebildiğimiz sürece bir problem yok. bilmem kaç milyon dolarlık f35 ler bile düşüyor...
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    arıza sensör'ünü daha icat edememişler! her neyse !
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Her kaza bir sonra olabilecek felaketin önlenmesi için bir kapı açar
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    Nazar değdirdik herhalde. Son 1 haftadır her tarafta övüyorduk, övüldüğünü görüyorduk :)
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    ErdalTanyeri (Erdal Tanyeri) 1 hf.
    Bu da güzel bir haber. Hatalar ve kazalar yaşanacak. Her hata bir tecrübedir. Can kaybı olmasın. Kendi ürettiğimiz malımız değil mi. Feda olsun.
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    xgny58x (Günay Erat) 1 hf.
    Benimde bildiğime göre idlipte operasyonların çoğunu Anka-S yapmış. TB2'nin SATCOM bağlantısı olmadığı için EH karşı zayıf ve menzil sıkıntısı var. ANKA-S'ler SATCOM ile EH'den bağımsız menzil sınırı olmayan TB2'den daha iyi bir İHA. Tabii TB2 kötü bir İHA değil sadece çok abartıldı.
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    YOURMOVE 1 hf.
    Nazar bunlar hep nazar.
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    Rocksolidv (Soul ) 1 hf.
    Batman arkham knight açayım pc de biraz
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    21433 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bayrak tb2, bayraktar ve
    7 etiket daha baykar insansız hava aracı iha batman Türkiye Haberleri düştü mü Bilim ve Teknoloji
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