Boeing Starliner, sorunlara rağmen ISS'ye kilitlenmeyi başardı

Helyum sızıntıları tespit edildi
Bu başarı, Starliner'ı düzenli mürettebatlı görevler için sertifikalandırmayı amaçlayan Boeing için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Ancak Starliner'ın ISS'ye yolculuğu tamamen sorunsuz değildi. Fırlatmadan önce mühendisler, uzay aracı operasyonları için çok önemli bir bileşen olan servis modülünde küçük bir helyum sızıntısı keşfettiler. Buna rağmen NASA ve Boeing, sorunu çözebileceklerini düşünerek göreve devam etmeyi seçti. Ancak fırlatmadan kısa süre sonra iki sızıntı ve yanaşmadan sonra başka bir sızıntı daha tespit ettiler.
Helyum, uzay aracının manevrası için gerekli olan Starliner'ın itici yakıt hatlarının basınçlandırılmasında hayati bir rol oynuyor. NASA, etkilenen helyum valflerinden ikisinin kapatıldığını ve aracın durumunun stabil olduğunu açıkladı. Sızıntılar acil bir güvenlik riski oluşturmasa da sistemin uzun vadeli sağlığı ve gelecekteki görevleri yerine getirebilme yeteneği hakkında endişelere yol açtı.
İtici arızaları da yaşandı
Sızıntıların dışında Starliner, iticilerinde de sorunlar yaşadı. Kapsülün 28 iticisinden 5'i arızalandı ve mürettebat 4'ünü yeniden çalıştırmak için uğraşmak zorunda kaldı. Bu sorun, Starliner ilk kenetlenme penceresini kaçırmasına ve dünyanın etrafında fazladan bir saat dönmesine neden oldu.
Teknik aksaklıklara rağmen hem NASA hem de Boeing, Starliner'ın görevi tamamlayıp astronotları güvenli bir şekilde geri getirme yeteneğine olan güvenini dile getirdi. Kapsül, dünyaya geri dönmeden önce ISS'de en az 8 gün kalacak.
Ancak bu sorunların Starliner'ın gelecekte güvenilir bir mürettebat taşıma aracı olarak sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. NASA, sorunların Starliner'ın sertifikalandırılması için başka bir test uçuşu yapmasını gerektirmeyeceğini savunuyor. Starliner'ın derin uzay yolculuğunun taleplerini karşılayıp karşılayamayacağını yalnızca zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.