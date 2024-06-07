Boeing Starliner, sorunlara rağmen ISS'ye kilitlenmeyi başardı

Tam Boyutta Gör Boeing'in Starliner uzay aracı Çarşamba günü fırlatılmasından bir gün sonra çeşitli sorunlar yaşamasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kilitlenmeyi başardı. Böylece yıllarca gecikmeler ve sorunlarla boğuşan Starliner'ın ilk mürettebatlı görevinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı

Helyum sızıntıları tespit edildi

Bu başarı, Starliner'ı düzenli mürettebatlı görevler için sertifikalandırmayı amaçlayan Boeing için çok önemli bir adım niteliği taşıyor. Ancak Starliner'ın ISS'ye yolculuğu tamamen sorunsuz değildi. Fırlatmadan önce mühendisler, uzay aracı operasyonları için çok önemli bir bileşen olan servis modülünde küçük bir helyum sızıntısı keşfettiler. Buna rağmen NASA ve Boeing, sorunu çözebileceklerini düşünerek göreve devam etmeyi seçti. Ancak fırlatmadan kısa süre sonra iki sızıntı ve yanaşmadan sonra başka bir sızıntı daha tespit ettiler.

Helyum, uzay aracının manevrası için gerekli olan Starliner'ın itici yakıt hatlarının basınçlandırılmasında hayati bir rol oynuyor. NASA, etkilenen helyum valflerinden ikisinin kapatıldığını ve aracın durumunun stabil olduğunu açıkladı. Sızıntılar acil bir güvenlik riski oluşturmasa da sistemin uzun vadeli sağlığı ve gelecekteki görevleri yerine getirebilme yeteneği hakkında endişelere yol açtı.

Boeing'in Starliner aracı ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi 1 gün önce eklendi

İtici arızaları da yaşandı

Sızıntıların dışında Starliner, iticilerinde de sorunlar yaşadı. Kapsülün 28 iticisinden 5'i arızalandı ve mürettebat 4'ünü yeniden çalıştırmak için uğraşmak zorunda kaldı. Bu sorun, Starliner ilk kenetlenme penceresini kaçırmasına ve dünyanın etrafında fazladan bir saat dönmesine neden oldu.

Teknik aksaklıklara rağmen hem NASA hem de Boeing, Starliner'ın görevi tamamlayıp astronotları güvenli bir şekilde geri getirme yeteneğine olan güvenini dile getirdi. Kapsül, dünyaya geri dönmeden önce ISS'de en az 8 gün kalacak.

Ancak bu sorunların Starliner'ın gelecekte güvenilir bir mürettebat taşıma aracı olarak sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. NASA, sorunların Starliner'ın sertifikalandırılması için başka bir test uçuşu yapmasını gerektirmeyeceğini savunuyor. Starliner'ın derin uzay yolculuğunun taleplerini karşılayıp karşılayamayacağını yalnızca zaman gösterecek.

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Boeing Starliner, sorunlara rağmen ISS'ye kilitlenmeyi başardı