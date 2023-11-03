Boeing, Starlink'e rakip çıkarma konusunda havlu attı

Tam Boyutta Gör Amerikan havacılık devi Boeing, kendi uydu internet ağını oluşturma planından vazgeçti. Aviation Week'e konuşan bir şirket yetkilisi, firmanın 147 uydudan oluşan bir takımyıldızı işletmek üzere Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) aldığı lisansı iptal ettiğini söyledi.

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Boeing iki yıl önce verilen lisansın iptali için 15 Eylül'de FCC'ye başvurmuştu. Şirket bunun için ABD hükümetine 2.2 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Boeing'in 2017 yılında tüketicilere uydu internet hizmetleri sunmak için lisans başvurusunda bulunduğunu hatırlatalım.

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Starlink, pazarı hakimiyetine aldı

O tarihten bu yana uydu internet pazarındaki durum önemli ölçüde değişti. Starlink ağı ile dünya genelinde 2 milyondan fazla aboneye uydu internet hizmeti sağlayan SpaceX şu anda pazara hakim durumda. Şirketin alçak yörünge sisteminde yaklaşık 5.000 uydusu bulunuyor.

Boeing, 40-75 GHz frekans aralığındaki V-bandını kullanmayı planlıyordu. Hatta bu amaç doğrultusunda geçen yıl V-bandı spektrumunu kullanan bir test uydusu bile fırlattı. Şirket projeye geri dönme olasılığını göz ardı etmiyor ancak V-bandı test uydusunu kullanmayacak ve imha edecek.

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