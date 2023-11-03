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    Boeing, Starlink'e rakip çıkarma konusunda havlu attı

    Tüketicilere uydu internet hizmetleri sunmak için iki yıl önce FCC'den onay alan Boeing sessiz sedasız bir şekilde lisansını iptal etti. Amerikan havacılık devi Starlink'e şimdilik rakip çıkarmayacak.
    Boeing, Starlink'e rakip çıkarma konusunda havlu attı Tam Boyutta Gör
    Amerikan havacılık devi Boeing, kendi uydu internet ağını oluşturma planından vazgeçti. Aviation Week'e konuşan bir şirket yetkilisi, firmanın 147 uydudan oluşan bir takımyıldızı işletmek üzere Federal İletişim Kurulu'ndan (FCC) aldığı lisansı iptal ettiğini söyledi.

    Boeing iki yıl önce verilen lisansın iptali için 15 Eylül'de FCC'ye başvurmuştu. Şirket bunun için ABD hükümetine 2.2 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Boeing'in 2017 yılında tüketicilere uydu internet hizmetleri sunmak için lisans başvurusunda bulunduğunu hatırlatalım.

    Boeing, Starlink'e rakip çıkarma konusunda havlu attı Tam Boyutta Gör

    O tarihten bu yana uydu internet pazarındaki durum önemli ölçüde değişti. Starlink ağı ile dünya genelinde 2 milyondan fazla aboneye uydu internet hizmeti sağlayan SpaceX şu anda pazara hakim durumda. Şirketin alçak yörünge sisteminde yaklaşık 5.000 uydusu bulunuyor.

    Boeing, 40-75 GHz frekans aralığındaki V-bandını kullanmayı planlıyordu. Hatta bu amaç doğrultusunda geçen yıl V-bandı spektrumunu kullanan bir test uydusu bile fırlattı. Şirket projeye geri dönme olasılığını göz ardı etmiyor ancak V-bandı test uydusunu kullanmayacak ve imha edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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