Boeing, Starlink'e rakip çıkarma konusunda havlu attı

Boeing iki yıl önce verilen lisansın iptali için 15 Eylül'de FCC'ye başvurmuştu. Şirket bunun için ABD hükümetine 2.2 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Boeing'in 2017 yılında tüketicilere uydu internet hizmetleri sunmak için lisans başvurusunda bulunduğunu hatırlatalım.
Starlink, pazarı hakimiyetine aldı
O tarihten bu yana uydu internet pazarındaki durum önemli ölçüde değişti. Starlink ağı ile dünya genelinde 2 milyondan fazla aboneye uydu internet hizmeti sağlayan SpaceX şu anda pazara hakim durumda. Şirketin alçak yörünge sisteminde yaklaşık 5.000 uydusu bulunuyor.
Boeing, 40-75 GHz frekans aralığındaki V-bandını kullanmayı planlıyordu. Hatta bu amaç doğrultusunda geçen yıl V-bandı spektrumunu kullanan bir test uydusu bile fırlattı. Şirket projeye geri dönme olasılığını göz ardı etmiyor ancak V-bandı test uydusunu kullanmayacak ve imha edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.