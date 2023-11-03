F-35 savaş uçağı ilk kez bir seyir füzesi düşürdü: İşte görüntüler

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İsrail, Hamas'a karşı savaşmaya ve Yemen'deki Husilerden gelen roket saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, bu roketlerden birinin F-35 Lightning II savaş uçağı tarafından nasıl düşürüldüğünü gösteren bir video yayınladı. İsrail'in F35'i, bir seyir füzesini engelleyen ilk beşinci nesil savaş uçağı olarak tarihe geçti.

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Görüntüler 2 Kasım 2023 tarihine ait. Videoda beşinci nesil bir savaş uçağının İsrail'e doğru fırlatılan bir seyir füzesini etkisiz hale getirdiği görülüyor. Husiler daha önce İsrail hava sahasına balistik füze ve kamikaze İHA fırlattıklarını gösteren videolar yayınlamıştı.

F-35A'nın İsrail versiyonu F-35I Adir olarak adlandırılıyor. Bu konfigürasyon İsrail yapımı aviyoniklerin yanı sıra yerli bir elektronik harp sistemine sahip. Videodaki olayda ateşlenen füzenin türü açıklanmadı. Savaş uçağının AIM-9X Sidewinder havadan havaya füze kullanmış olması muhtemel görünüyor.

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İsrail Hava Kuvvetleri, 2023 yazında sipariş ettiği ek 25 adet F-35A Lightning II uçağını teslim aldıktan sonra bu uçakların en büyük ikinci yabancı operatörü haline gelecek. Ek partinin maliyeti 3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. ABD dışında konvansiyonel iniş kalkış yapabilen en fazla F-35 savaş uçağına sahip ülkenin Japonya olduğunu hatırlatalım.

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F-35 savaş uçağı ilk kez bir seyir füzesi düşürdü: İşte video