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    F-35 savaş uçağı ilk kez bir seyir füzesi düşürdü: İşte görüntüler

    İsrail'in F-35 Lightning II savaş uçağı, Husilerin fırlattığı bir roketi etkisiz hale getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri, beşinci nesil savaş uçağı ile ilk kez gerçekleşen olayın görüntülerini yayınladı.

    F-35 savaş uçağı ilk kez bir seyir füzesi düşürdü: İşte video Tam Boyutta Gör

    İsrail, Hamas'a karşı savaşmaya ve Yemen'deki Husilerden gelen roket saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, bu roketlerden birinin F-35 Lightning II savaş uçağı tarafından nasıl düşürüldüğünü gösteren bir video yayınladı. İsrail'in F35'i, bir seyir füzesini engelleyen ilk beşinci nesil savaş uçağı olarak tarihe geçti.

    Görüntüler 2 Kasım 2023 tarihine ait. Videoda beşinci nesil bir savaş uçağının İsrail'e doğru fırlatılan bir seyir füzesini etkisiz hale getirdiği görülüyor. Husiler daha önce İsrail hava sahasına balistik füze ve kamikaze İHA fırlattıklarını gösteren videolar yayınlamıştı.

    F-35A'nın İsrail versiyonu F-35I Adir olarak adlandırılıyor. Bu konfigürasyon İsrail yapımı aviyoniklerin yanı sıra yerli bir elektronik harp sistemine sahip. Videodaki olayda ateşlenen füzenin türü açıklanmadı. Savaş uçağının AIM-9X Sidewinder havadan havaya füze kullanmış olması muhtemel görünüyor.

    F-35 savaş uçağı ilk kez bir seyir füzesi düşürdü: İşte video Tam Boyutta Gör

    İsrail Hava Kuvvetleri, 2023 yazında sipariş ettiği ek 25 adet F-35A Lightning II uçağını teslim aldıktan sonra bu uçakların en büyük ikinci yabancı operatörü haline gelecek. Ek partinin maliyeti 3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. ABD dışında konvansiyonel iniş kalkış yapabilen en fazla F-35 savaş uçağına sahip ülkenin Japonya olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    fren hidroliği ne zaman değişir balıktan sonra sütlü tatlı yenir mi kayıt dondurma sonucu nereden öğrenilir sıhhıyeden beytepeye nasıl gidilir lansman kılıf nedir

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