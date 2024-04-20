Boeing uçan taksiler için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Havacılık devi Boeing, 2030 yılına kadar otonom hava taksilerini piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Bu heyecan verici gelişme, trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

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Boeing'in planları, dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen, elektrikli ve otonom hava araçları filosu geliştirmeyi içeriyor. Bu taksiler, havalimanlarından şehir merkezlerine ve diğer önemli noktalara hızlı ve kolay bağlantı sağlayarak, yoğun saatlerde yollardaki yükü hafifletmeye yardımcı olacak.

Yeni bir çağ başlatabilir

Geliştirme aşamasında olan teknoloji için Boeing, önümüzdeki yıllarda kapsamlı testler yapmayı planlıyor. Şirket ayrıca, hava trafik kontrol sistemleri ve düzenlemeler gibi altyapı ve yasal zorlukların ele alınması için de çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Boeing'in bu adımı, hava taşımacılığında yeni bir çağı başlatma potansiyeline sahip. Otonom hava taksileri, şehir içi seyahatleri daha erişilebilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir hale getirerek hayatımızı önemli ölçüde değiştirebilir. Şirket, bu alanda Wisk Aero adlı bir yan kuruluşuyla birlikte çalışıyor.

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