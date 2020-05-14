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    Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

    GTA 5 herkes için ücretsiz oluyor! Epic Games Store, popüler oyunu bugün itibarıyla önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz dağıtacak.
    12
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    18b
    2
    203
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

    Güncelleme: Epic Games Store, 18.00 itibarıyla oyunun ücretsiz olduğunu resmen duyurdu. Şu anda yoğunluktan dolayı siteye erişimde bazı problemler yaşanıyor. Önümüzdeki saatlerde bu durumun çözüleceğini düşünüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?

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    Epic Games Store bu hafta bombayı patlatıyor ve tarihin en popüler oyunlarından olan GTA 5'i ücretsiz yapıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından sızdırılan ve hemen silinen tweette, GTA 5'in ücretsiz olacağı açıklandı.

    Epic Store'un ücretsiz kampanyası bugün (Perşembe) 18.00 itibarıyla başlayacak ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında GTA 5'i ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. GTA 5 senaryosu ve GTA Online'ın keyfini çıkarabileceksiniz.

    Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var. GTA 5, çıkışından altı yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmıştı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün en beğenilen
    Bir gün bedava verirler diye 7 sene sabrettim sonunda kavuşuyorum :)
    1 Yanıt Yanıtla +163
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    zeki_ce 2 gün Cem300
    Ben de rdr2 yi bekliyorum ya bedava ya da 50 tl civarı alırım. 😄
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    babgozd 2 gün
    Kahpe rockstar 85 lira saydım oyuna
    1 Yanıt Yanıtla +53
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    Yorumlar (150) Yorum Yaz Forumda Gör
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    FatihTSFC 1 gün
    60 TL indirim kodu iyi oldu.
    Yanıtla +1
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    XanthiN (Ozan ) 1 gün
    Yeni haber yayınlandı, oraya yazın arkadaşlar.

    Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?:
    forum.donanimhaber.com/...
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    Vrataski (Alper Karakaş) 1 gün
    Oyunun ipi çekildi böylece. Onlineda zaten hileci çok fazlaydı, artık hiç oynanmaz.
    Yanıtla +1
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    selçux ( Selçuk) 1 gün
    Türkçe yama ban sebebimi bilen varmı bir kaç kişi banlanmış bu yüzden
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    Vict0ry (Tunahan .) 1 gün
    Bu oyunu oynatacak sistemi olup da GTA 5 oynamamış insan yoktur diye tahmin ediyorum anca 10 yaşında falan olacak ki GTA serisini hiç bilmesin.
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    serkan737 (Serkan Demir) 1 gün
    Bir saattir bende uğraşıyorum almak için sanki bugün songünmüş gibi.Bu yüzden şu an uygulama kitlenmiş durumda..Dayanabilirsem Gece indirmeyi deneyeceğim
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    Gurney5 (Can ) 1 gün
    60 TL kuponu yılbaşında vermişlerdi Mayısta bitiyordu herhalde onunda süresi uzamış oldu.
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    Yiğit Can Binici 1 gün
    Arkadaşlar site çöktüğünden beri giremedim bende az önce tekrar bir bakayım dedim site geri gelmişti oyunu aldım iniyor şuan lakin indirme hızı 100kb/sn oyunda toplam 94GB görünüyor böyle giderse 1 haftaya iner galiba. Arkadaşlar bu arada lütfen oyunu alanlar indirmeyi sonra yapsınlar alamayanlarda alsın site yoğunluğunu azaltalım. Ben aldım indirmeyi sonra yapıcam sırada başka arkadaşlar var onlarıda düşünelim lütfen.
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    selçux ( Selçuk) 1 gün
    Aldınız bari hemen indirmeyin site nereye yetişecek bırakın bizde alalım sonra indirin vicdansızlar
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    Babangida Babayaro (Engin Eroğlu) 1 gün selçux
    Bence de hemen indirmein.Kütüphanede duruyor.Tabakhaneye b..k mu yetiştiriyonuz?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    17999 kez okundu.
    111 kişi, toplam 150 yorum yazdı.

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