Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor!

Güncelleme: Epic Games Store, 18.00 itibarıyla oyunun ücretsiz olduğunu resmen duyurdu. Şu anda yoğunluktan dolayı siteye erişimde bazı problemler yaşanıyor. Önümüzdeki saatlerde bu durumun çözüleceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?"

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Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?

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Epic Games Store bu hafta bombayı patlatıyor ve tarihin en popüler oyunlarından olan GTA 5'i ücretsiz yapıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından sızdırılan ve hemen silinen tweette, GTA 5'in ücretsiz olacağı açıklandı.

Epic Store'un ücretsiz kampanyası bugün (Perşembe) 18.00 itibarıyla başlayacak ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında GTA 5'i ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. GTA 5 senaryosu ve GTA Online'ın keyfini çıkarabileceksiniz.

Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var. GTA 5, çıkışından altı yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmıştı.

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