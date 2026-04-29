Çinli Leapmotor B05, 26.900 euro fiyatla Avrupa'da

Stellantis ortaklığıyla dış pazarlara açılan Çinli Leapmotor, elektrikli hatchback modeli B05'i Avrupa’da satışa sundu. Leapmotor B05, 26.900 eurodan başlayan fiyatıyla sınıfının en dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday.
Leapmotor B05 özellikleri
Leapmotor’un Avrupa’daki ürün gamı bugüne kadar ağırlıklı olarak SUV modellerden oluşuyordu. Leapmotor B10, Leapmotor C10 ve şehir otomobili Leapmotor T03 gibi modellerin ardından gelen B05, markanın Avrupa'daki ürün gamını çeşitlendirme konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.
482 kilometreye kadar menzil
Aerodinamik detaylar da dikkat çekici. 0.26 Cd sürtünme katsayısı, çerçevesiz kapılar ve geniş duruş, modelin sportif karakterini destekliyor. Dış tasarımda bıçak formunda LED farlar, boydan boya uzanan arka stoplar ve 19 inç jantlar öne çıkıyor.
İç mekânda ise minimalist bir yaklaşım tercih edilmiş. 14.6 inçlik büyük multimedya ekranı ve 8.8 inç dijital gösterge paneli kokpitin merkezinde yer alıyor. Panoramik cam tavan, 25 farklı saklama alanı ve katlanır koltuklarla 1400 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi, günlük kullanımı destekleyen detaylar arasında.
Araç, markanın Leap OS 4.0 Plus yazılımı ile geliyor ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kilitleme, klima kontrolü, şarj planlama ve batarya ön ısıtma gibi birçok fonksiyon yönetilebiliyor.
