    Çinli Leapmotor B05, 26.900 euro fiyatla Avrupa'da

    Leapmotor B05; rakiplerine kıyasla öne çıkan fiyatı, 482 km'ye varan menzili ve hızlı şarj desteğiyle Avrupa’da satışa sunuldu. Leapmotor B05 özellikleri neler? İşte detaylar:

    Stellantis ortaklığıyla dış pazarlara açılan Çinli Leapmotor, elektrikli hatchback modeli B05'i Avrupa’da satışa sundu. Leapmotor B05, 26.900 eurodan başlayan fiyatıyla sınıfının en dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday.

    Leapmotor B05 özellikleri

    Daha önce IAA Mobility kapsamında Almanya’da gösterilen B05, Çin’de Lafa 5 adıyla satışa çıkmıştı. Şimdi ise Avrupa yollarına iniyor. 4.43 metrelik uzunluğuyla C segmentinde konumlanan model, kompakt ile orta sınıf arasında dinamik bir alternatif sunuyor.

    Leapmotor’un Avrupa’daki ürün gamı bugüne kadar ağırlıklı olarak SUV modellerden oluşuyordu. Leapmotor B10, Leapmotor C10 ve şehir otomobili Leapmotor T03 gibi modellerin ardından gelen B05, markanın Avrupa'daki ürün gamını çeşitlendirme konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

    482 kilometreye kadar menzil

    B05 teknik tarafta da oldukça güçlü. Araçta 56.2 kWsa ve 67.1 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 401 ila 482 km WLTP menzil değerine ulaşan model, 174 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde %30’dan %80’e 17 dakikada şarj olabiliyor. Arka aksta konumlanan 160 kW'lık (yaklaşık 218 hp) motor, 0-100 km/s hızlanmayı 6.7 saniyede tamamlıyor.

    Aerodinamik detaylar da dikkat çekici. 0.26 Cd sürtünme katsayısı, çerçevesiz kapılar ve geniş duruş, modelin sportif karakterini destekliyor. Dış tasarımda bıçak formunda LED farlar, boydan boya uzanan arka stoplar ve 19 inç jantlar öne çıkıyor.

    İç mekânda ise minimalist bir yaklaşım tercih edilmiş. 14.6 inçlik büyük multimedya ekranı ve 8.8 inç dijital gösterge paneli kokpitin merkezinde yer alıyor. Panoramik cam tavan, 25 farklı saklama alanı ve katlanır koltuklarla 1400 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi, günlük kullanımı destekleyen detaylar arasında.

    Araç, markanın Leap OS 4.0 Plus yazılımı ile geliyor ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kilitleme, klima kontrolü, şarj planlama ve batarya ön ısıtma gibi birçok fonksiyon yönetilebiliyor.

