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    Mahkemenin Booking.com kararı belli oldu

    Online otel arama ve rezervasyon yapma platformu Booking.com hakkında açılan davanın kararı belli oldu. Mahkeme Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,3b
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mahkemenin Booking.com kararı belli oldu
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    Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

    Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse, 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek. 

    Davanın nedeni

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com'un "En iyi fiyat garantisi" adındaki hizmeti ile haksız rekabete neden olduğu iddia edilmişti. Ayrıca firmanın Türkiye'de ofisinin bulunmaması nedeniyle vergi ödememesi ve hukuki denetimlerden kaçınması da davanın nedenleri arasında. Booking, kullanıcılarına sunduğu "En iyi fiyat garantisi" hizmeti için otellerle özel anlaşma imzalıyor ve siteye giren müşterilere her zaman en ucuz fiyatı sunuyordu. Mahkeme bu uygulamanın rekabet kurallarına aykırı olduğuna karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, yapay Mars ve Ay toprağında sebze yetiştirdi"

    Açılması için fiyat politikasının değiştirmesi gerekiyor

    Booking.com'un açılması için 500 bin TL teminat ödemesi yetmiyor. Sitede birtakım değişiklikler yapması gerek. Mahkeme kararına göre Booking'in imzalamış olduğu sözleşmelerle geniş MFN, fiyat ve kontenjan paritesi, minimum Tahsisat ve en iyi fiyat garantisine ilişkin tüm hükümlerin sözleşmelerden kaldırılmasına da hükmedildi. Buna ek olarak Booking.com ve Booking.com'un tüm reklamlarında "En iyi fiyat garantisine" ifadesi gibi ifadelerin kaldırılması isteniyor.

    Booking.com'a Türkiye'den girdiğiniz zaman Türkiye'deki otellerle ilgili işlemler yapılamıyor. Yurt dışındaki otellere rezervasyon yapılabiliyor.



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    MrKattchup 3 sa. en beğenilen
    Şaka gibi cidden inanılmaz, haksız rekabetten kasıt Türk vatandaşlarının 5 yıldızlı otel tuzağından kurtarılıp çok daha uyguna çok daha kaliteli hizmet veren butik otellerin ön plana çıkartılması ve yine büyük otellerde vatandaşa daha uygun fiyat önermesi.
    Şaka gibi cidden inanılmaz, haksız rekabetten kasıt Türk vatandaşlarının 5 yıldızlı otel tuzağından kurtarılıp çok daha uyguna çok daha kaliteli hizmet veren bu...
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    Yanıtla +18
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    buraxus 3 sa.
    Pardon ama malum firmanın bitmek tükenmek bilmeyen reklamlarında “en iyi kek” mi diyor acaba ???
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    emre1393 1 sa.
    ets turizmin sahibini turizm bakanı yaparsan tabii ki kendi çıkarı için devlet gücünü kullanıp rakibini ortadan kaldırmak için çalışır.
    bu hükumetin vatandaş yararına iş yaptığı nerede görülmüş.
    ets turizmin sahibini turizm bakanı yaparsan tabii ki kendi çıkarı için devlet gücünü kullanıp rakibini ortadan kaldırmak için çalışır. bu hükumetin vatanda...
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    Yanıtla +6
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    Galatas4ray 43 dk.
    Etstur sahibi kim turizm bakanı şaşırdıkmı 😀
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    Leipold 1 sa.
    Turkiye'de turizm sektorune yillardir 1 kurus para kazandirmiyorum. Tatilimi yapacaksam ya yurt disinda yapiyorum, ya yazligimda, ya da Turkiye'ye yurt disindan agentalar uzerinden rezervasyon yaparak geliyorum.

    Bunlar ve UBER'e savas acan Taksiciler. Bu ulkenin asalaklaridir
    Yanıtla +2
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    spacenet 1 sa.
    Bir firma, başka bir firmanın vatandaşı kazıklama hakkına engel olamaz.
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    Tornado of Souls 1 sa.
    google'a ets tur yazdim



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Bu çıktı.



    ets tur, akpli turizm bakanina ait.demek ki en iyi fiyat etiketini koymak icin önce akpli olmak gerekiyormuş.
    Yanıtla +1
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    emre1393 1 sa.
    ets turizmin sahibini turizm bakanı yaparsan tabii ki kendi çıkarı için devlet gücünü kullanıp rakibini ortadan kaldırmak için çalışır.
    bu hükumetin vatandaş yararına iş yaptığı nerede görülmüş.
    Yanıtla +6
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    num 1 sa.
    Booking.com'a laf ettirmem, davet kodu ile iyi para kazandım (indirim değil, doğrudan banka hesabıma para gönderiyor Booking) ve başkalarına da kendi kazandığımdan fazla indirim kazandırdım. :)
    -
    Bu yaz gittiğim tatil yerinde, pansiyon kiralamıştık. İşletme sahibi ile Booking konusunu konuşurken, bu Booking yasağının, hiçbir şekilde rezervasyonları etkilemediğini söylemişti. VPN ile de olsa insanlar bir şekilde geliyor ve hiç boş dairemiz kalmıyor, tamamına yakınını Booking sayesinde kiralıyoruz demişti. Yurt dışından Türkiye'de rezervasyon yapmak zaten yasaklı değil, yabancı müşterilere VPN de gerekmiyor.
    -
    Anlayacağınız, az çok internete aşina kişileri etkilemez bu yasaklar. TV'de reklamları dönen Booking rakipleri birebir aynı şeyi yapıyor olsa da onlar yasaklanmıyor, onlara kanıp, onlardan, Booking'e kıyasla daha pahalıya rezervasyon yaptıranlar da VPN bilmez kişiler muhtemelen.
    -
    Çok gezen ve Booking'de Genius Sadakat Programı'na katılan kişiler olarak, tüm indirimlere ek bir de %10-15 ekstra indirim kazanıyoruz her rezervasyonda, otellerin çoğunda. Bunu niye bırakalım da yerli söğüşçü rakiplerini kullanalım?
    -
    Tabi ki VPN kullanıp rezervasyon yapmıyoruz, yasaklara uyuyoruz. Tatile çıkmıyoruz bunun yerine. :P
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    Jeopol 2 sa.
    Ben Booking.com olsam yurtdışından Türkiye'ye rezervasyon filan yapmam. Türkiye'deki otellere, turizm yerlerine hizmet vermem.



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    smart1978 3 sa.
    Bu olayda kazanan tuketici musteri degildir!

    Booking.com a vpn ile erisip gitmek istediginiz otelin fiyatina bakarsaniz egerki Booking.com daha uygun fiyatli ise emsal karardan oturu dava acma hakki da olusacaktir :) Daha dogrusu seve seve uygun fiyatlisini vermek zorundalar...

    Bir de Turkiye'deki otel/konaklama mekanlarin yurtdisindan rezervasyon verenler icin oturma izin belgeleri istemeler de hangi mantikla merak ediyorum :) ... Yani otel/konaklama tesisleri icin hangi oturma izin belgesi veya o ulkenin vatandasligi olma sartinin ozunde ne oldugu bellidir :) ...

    Cakallik ...


    Vefasiz oteller! Booking.com sayesinde dunyaya acilip gorunur olup musteri kazaniyorlar ve Booking.com yuzunden nice otel ve konaklama sirketleri de bin pisman! Cunki kendileri internette sitelerini kursalar da kuresel buyuk pazarda degiller ! ...

    Hotels.com

    Trivago filan da var ....

    Meselenin ozu haraca baglanmasi mi ?

    Booking zaten Hollanda da. Turkiye'de ofis acilmasi icin onceleri resmen dayatildi ki vergiler ile yontulmasi hedeflenmisti. Ki o vergiler de nereye gittigi muamma seffaflik yok. Ortulu odeneklerde artis had safhada keza ...

    Vergilerle Booking.com maliyetleri artacak ve caizebisini de kaybedecek fiyatlara ayrica ekleme yapacak hale gelirse bu durumda vatandasin yararina olmayacaktir! Zaten biz tuketiciler odemeyle vergilerimizi oduyoruz! Devlet herkesten yagli vergi alma derdinde niyeti hizmet etmek mi diye ?


    Turizm bakani zaten yaptiklarina bir bakin! Sahsina yani kendi firmasina ihale actirip kazandiriyor! Hersey kilifina uygun ! ...

    Sektorden gelen bir Turizm Bakani diye sevinenler olmus! Sektorden gelmiyor sektorde zaten aktif sirketleri! Kendi sirketlerine de sglam kayirmaktadir her turlu kolayliklari da yapmaktadir!

    UYAN Turkiye

    AKLINI ViCDANINI kullan! Medeni tepkini durusunu belli et! .


    Mesele sadece ufak bir detay olan Booking.com dan ibaret degildir.

    Rezaletteki butunlugu idrak edin ..
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    buraxus 3 sa.
    Pardon ama malum firmanın bitmek tükenmek bilmeyen reklamlarında “en iyi kek” mi diyor acaba ???
    Yanıtla +12
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    MrKattchup 3 sa. en beğenilen
    Şaka gibi cidden inanılmaz, haksız rekabetten kasıt Türk vatandaşlarının 5 yıldızlı otel tuzağından kurtarılıp çok daha uyguna çok daha kaliteli hizmet veren butik otellerin ön plana çıkartılması ve yine büyük otellerde vatandaşa daha uygun fiyat önermesi.
    Yanıtla +18
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    booking.com, tursab ve
    7 etiket daha mahkeme mahkeme kararı Türkiye Gündemi otel Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş
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