Mahkemenin Booking.com kararı belli oldu

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Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse, 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

Davanın nedeni

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com'un "En iyi fiyat garantisi" adındaki hizmeti ile haksız rekabete neden olduğu iddia edilmişti. Ayrıca firmanın Türkiye'de ofisinin bulunmaması nedeniyle vergi ödememesi ve hukuki denetimlerden kaçınması da davanın nedenleri arasında. Booking, kullanıcılarına sunduğu "En iyi fiyat garantisi" hizmeti için otellerle özel anlaşma imzalıyor ve siteye giren müşterilere her zaman en ucuz fiyatı sunuyordu. Mahkeme bu uygulamanın rekabet kurallarına aykırı olduğuna karar verdi.

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Açılması için fiyat politikasının değiştirmesi gerekiyor

Booking.com'un açılması için 500 bin TL teminat ödemesi yetmiyor. Sitede birtakım değişiklikler yapması gerek. Mahkeme kararına göre Booking'in imzalamış olduğu sözleşmelerle geniş MFN, fiyat ve kontenjan paritesi, minimum Tahsisat ve en iyi fiyat garantisine ilişkin tüm hükümlerin sözleşmelerden kaldırılmasına da hükmedildi. Buna ek olarak Booking.com ve Booking.com'un tüm reklamlarında "En iyi fiyat garantisine" ifadesi gibi ifadelerin kaldırılması isteniyor.

Booking.com'a Türkiye'den girdiğiniz zaman Türkiye'deki otellerle ilgili işlemler yapılamıyor. Yurt dışındaki otellere rezervasyon yapılabiliyor.