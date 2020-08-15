Boom Overture ile süpersonik hava yolculuğu aynı zamanda karbon salınımsız olacak

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Concorde’nin kullanımdan kaldırılmasından bu yana neredeyse 20 yıl olsa da süpersonik havayolu ulaşımı fikri hâlâ akıllarda. Bu fikri gerçekleştirmek üzere harekete geçen firmalardan bir tanesi olan Boom, Overture adlı uçağının tasarımını bitirene kadar ortaya çıkardığı 3’e 1 modeli XB-1 adlı uçağını 7 Ekim’de ilk kez tanıtacak. XB-1 aynı zamanda hiçbir karbon salınımı yapmayacak, yani doğaya karbon dioksit salınımı yoluyla zarar vermeyecek.

Boom’un CEO’su Blake Scholl tarafından yapılan açıklamaya göre “Overture, New York ile Londra arasını 3,5 saate, San Francisco ve Tokyo arasını 6 saate düşürecek.” Uçak tüm bunları yaparken hiçbir karbon salınımı yapmayacak ve yolculuk hızı Mach 2,2 olacak.

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Tüm planlar yolunda giderse Boom’un XB-1 modeli, 2021 yılında test uçuşlarına başlayacak. Overture için hedef ise 2030 yılında ticari uçuşların başlaması. Uçakların karbon salınımı olmadan süpersonik hızlara ulaşması için gereken motor teknolojisinde firmanın ne seviyede ilerleme kaydettiği bilinmiyor.

https://boomsupersonic.com/

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