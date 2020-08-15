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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boom Overture ile süpersonik hava yolculuğu aynı zamanda karbon salınımsız olacak

    Boom firması tarafından prototip model olarak 7 Ekim'de tanıtılacak ve ardından test uçuşlarına başlayacak XB-1 süpersonik uçağı, karbon salınımı da yapmayarak çevreyi koruyacak.
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    havacılık
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Concorde’nin kullanımdan kaldırılmasından bu yana neredeyse 20 yıl olsa da süpersonik havayolu ulaşımı fikri hâlâ akıllarda. Bu fikri gerçekleştirmek üzere harekete geçen firmalardan bir tanesi olan Boom, Overture adlı uçağının tasarımını bitirene kadar ortaya çıkardığı 3’e 1 modeli XB-1 adlı uçağını 7 Ekim’de ilk kez tanıtacak. XB-1 aynı zamanda hiçbir karbon salınımı yapmayacak, yani doğaya karbon dioksit salınımı yoluyla zarar vermeyecek.

    Boom’un CEO’su Blake Scholl tarafından yapılan açıklamaya göre “Overture, New York ile Londra arasını 3,5 saate, San Francisco ve Tokyo arasını 6 saate düşürecek.” Uçak tüm bunları yaparken hiçbir karbon salınımı yapmayacak ve yolculuk hızı Mach 2,2 olacak. 

    Ayrıca Bkz. "Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi"

    Tüm planlar yolunda giderse Boom’un XB-1 modeli, 2021 yılında test uçuşlarına başlayacak. Overture için hedef ise 2030 yılında ticari uçuşların başlaması. Uçakların karbon salınımı olmadan süpersonik hızlara ulaşması için gereken motor teknolojisinde firmanın ne seviyede ilerleme kaydettiği bilinmiyor.



    https://boomsupersonic.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 6 gün en beğenilen
    karbon salinimsiz dediklerine gore yakit buyuk ihtimal hidrojen olacak. gunumuz teknolojisiyle baska alternatif cok zor. supersonik hiza jet yada roket motoru disinda baska bir itici gucle cikmak mumkun degil, bu iki teknolojide birseyleri yakarak bu gucu elde ediyor. yandiginda karbon dioksik salmayacak tek gercekci yakitta hidrojen. jet ucaklarinin ilk zamanlarinda amerika hava kuvvetleri hidrojen kullanmayi ciddi sekilde dusunmustu, keza enerji/agirlik orani en yuksek yakit. gelgelelim depolamasi, guvenligini saglamasida bir o kadar zor. amerikan hava kuvvetleri bu nedenlerden vazgecmisti.
    karbon salinimsiz dediklerine gore yakit buyuk ihtimal hidrojen olacak. gunumuz teknolojisiyle baska alternatif cok zor. supersonik hiza jet yada roket motoru d...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sebnem Ferah 4 gün
    Hızı yaklaşık 2700 km/s.

    Mach ne nereden bilelim anlayacağımız şekilde yazsanıza.
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    ethan 4 gün
    Salınım değildir o. “Salım”dır
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    ti7800 (Temjin O.) 5 gün
    Üstünde boom yazan bir uçağa binmekte ne bilim?

    Patlarsa üstünde yazıyordu diyebilirler. :)
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    nebulabado 5 gün
    Bu nasıl haber arkadaş.

    Başlıkda karbon salınımı yapmayacak diyor, haberin içinde aynı cümleyi 4 defa tekrar etmiş başka bir bilgi yok
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    darkaura 6 gün en beğenilen
    karbon salinimsiz dediklerine gore yakit buyuk ihtimal hidrojen olacak. gunumuz teknolojisiyle baska alternatif cok zor. supersonik hiza jet yada roket motoru disinda baska bir itici gucle cikmak mumkun degil, bu iki teknolojide birseyleri yakarak bu gucu elde ediyor. yandiginda karbon dioksik salmayacak tek gercekci yakitta hidrojen. jet ucaklarinin ilk zamanlarinda amerika hava kuvvetleri hidrojen kullanmayi ciddi sekilde dusunmustu, keza enerji/agirlik orani en yuksek yakit. gelgelelim depolamasi, guvenligini saglamasida bir o kadar zor. amerikan hava kuvvetleri bu nedenlerden vazgecmisti.
    Yanıtla +7
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    DIA (Gürkan Gülmez) 6 gün
    Bu kadar büyük boyutlarda süpersonic uçuş ben hiç sağlıklı bulmuyorum.



    Zaten defalarca düştü bu uçaklar...
    2 Yanıt Yanıtla
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    Skaty. (Skaty Garcia) 6 gün DIA
    Diğer uçaklar daha fazla düşmedi mi?
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün DIA
    Düşmesinden çok meskun mahal üzerinden geçerken yaşanan patlama sesleri nedeniyle vatandaşlardan çokça tepki çekiyorlar. Condorde Londra ve Paris' te uzun süre protesto edildi bu yüzden.

    Gövde yapısı nedeni ile ise bu hızlara ulaşmadığı takdirde havada tutunamıyorlar.

    Okyanus aşırı harici kullanılması pek mümkün bir cihaz değil.

    Kaza konusuna gelirsek, meşhur 737' nin 50 lerden beri her yeni versiyonda ne kadar kazaya karıştığını bir araştır derim. Bir ölçüt değil.
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