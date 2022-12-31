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    Boom Supersonic, sesten hızlı uçan Overture yolcu uçağı için yeni Symphony motorunu tanıttı

    Boom Supersonic, sesten hızlı uçacak olan Overture yolcu uçağı yeni turbo fanlı Symphony motorunu tanıttı. Yeni motor hem sessiz bir çalışma hem sıfır karbon için tasarlanmış durumda.
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    Boom Supersonic mühendislik harikası Symphony motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Boom Supersonic, iğne burunlu Overture süpersonik uçağıyla gezegenin en hızlı yolcu uçağını yaratmaya oldukça kararlı. Şimdi ise firma, Overture uçağını Symphony olarak adlandırdığı yepyeni bir turbo-fan tahrik sistemi ile donatacağını duyurdu.

    Boom Supersonic, Symphony motoru için endüstrinin önde gelen üç dev firmasıyla ortaklaşa çalıştı: Motor tasarımı için Florida Turbine Technologies (FTT), havacılık ve uzay endüstrisinin en büyük bağımsız bakım, onarım ve revizyon sağlayıcılarından biri olan StandardAero ve tasarım, üretim ve katkı malzemeleri için GE Additive.

    Boom, Symphony motorunu duyurdu

    Boom Supersonic mühendislik harikası Symphony motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Boom Supersonic'in Kurucusu ve CEO'su Blake Scholl yaptığı açıklamada “Symphony programı aracılığıyla müşterilerimize ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir süpersonik uçak sağlayabiliriz. Bu kombinasyona türev motorların mevcut kısıtlamaları ve endüstri normlarıyla ulaşmak imkansız” ifadelerini kullandı.

    Overture'un özelleştirilmiş tahrik sisteminin, net sıfır karbonda çalışması ve süpersonik bir jet için nispeten sessiz uçarak gerekli gürültü seviye testlerini başarıyla geçmesi amaçlanıyor. Boom Supersonic, United Airlines'a yolcu uçuşları için Overture jetleri sağlamayı planlarken aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı için bir askeri jet üzerinde Northrop Grumman ile de işbirliği içerisinde.

    Florida Turbine Technologies Başkanı Stacey Rock, aynı duyuruda, "FTT'deki ekip, yenilikçi, yüksek performanslı tahrik çözümleri geliştirme konusunda onlarca yıllık bir geçmişe sahiptir" dedi. Zira FTT mühendislerinin çoğu F-22 Raptor ve F-35 Panther’de kurulu olan güçlü F-119 ve F-135 süpersonik motorların oluşturulmasında çalıştı.

    Boom Overture'un ilk uçuşu 2027'de

    Boom Supersonic mühendislik harikası Symphony motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Symphony'nin görsellerindeki bazı özel tasarım özellikleri arasında, kalkışta 35.000 librelik muazzam bir itme kuvveti oluşturan ve %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı yakan, art yakıcı olmayan çift makaralı, orta baypaslı bir turbofan motoru yer alıyor. Bunların yanında pasif soğutmalı yüksek basınçlı türbin ve sessiz çalışma için tasarlanmış tek kademeli fan da dikkat çeken detaylardan.

    Boom hali hazırda Symphony'nin geliştirme sürecinin devam ettiğini, Overture’un ise 2029’da hazır olacağını belirtiyor. Overture’un üretiminin ise 2024 yılında başlayacağı ve 2027’de de ilk uçuş testinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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