Boom Supersonic, sesten hızlı uçan Overture yolcu uçağı için yeni Symphony motorunu tanıttı

Boom Supersonic, Symphony motoru için endüstrinin önde gelen üç dev firmasıyla ortaklaşa çalıştı: Motor tasarımı için Florida Turbine Technologies (FTT), havacılık ve uzay endüstrisinin en büyük bağımsız bakım, onarım ve revizyon sağlayıcılarından biri olan StandardAero ve tasarım, üretim ve katkı malzemeleri için GE Additive.
Boom, Symphony motorunu duyurdu
Overture'un özelleştirilmiş tahrik sisteminin, net sıfır karbonda çalışması ve süpersonik bir jet için nispeten sessiz uçarak gerekli gürültü seviye testlerini başarıyla geçmesi amaçlanıyor. Boom Supersonic, United Airlines'a yolcu uçuşları için Overture jetleri sağlamayı planlarken aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı için bir askeri jet üzerinde Northrop Grumman ile de işbirliği içerisinde.
Florida Turbine Technologies Başkanı Stacey Rock, aynı duyuruda, "FTT'deki ekip, yenilikçi, yüksek performanslı tahrik çözümleri geliştirme konusunda onlarca yıllık bir geçmişe sahiptir" dedi. Zira FTT mühendislerinin çoğu F-22 Raptor ve F-35 Panther’de kurulu olan güçlü F-119 ve F-135 süpersonik motorların oluşturulmasında çalıştı.
Boom Overture'un ilk uçuşu 2027'de
Boom hali hazırda Symphony'nin geliştirme sürecinin devam ettiğini, Overture’un ise 2029’da hazır olacağını belirtiyor. Overture’un üretiminin ise 2024 yılında başlayacağı ve 2027’de de ilk uçuş testinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d