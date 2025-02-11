Boomless Cruise: Sonik patlama olmadan süpersonik uçuş artık mümkün

Şirketin CEO’su Blake Scholl, bu başarının uzun zamandır savundukları bir gerçeği doğruladığını söylüyor: “Süpersonik seyahat ekonomik, sürdürülebilir ve hem uçaktakiler hem de yerdekiler için dostane olabilir.”
Bu sessiz süpersonik uçuş teknolojisinin ardındaki yenilik ise “Boomless Cruise” olarak adlandırılıyor.
Boomless Cruise nedir?
Boomless Cruise, Mach cutoff olarak bilinen fiziksel bir fenomene dayanıyor. Eğer bir uçak, ses hızını yeterince yüksek bir irtifada aşarsa, oluşan ses dalgaları yere ulaşmadan atmosferde kırılıyor ve dağılıyor.
Bu teknoloji başarılı bir şekilde uygulanabilirse, havacılık düzenleyicileri süpersonik uçuşlara yönelik kısıtlamaları gözden geçirebilir ve gelecekte ticari süpersonik uçuşların kara üzerinde de hız kazanmasına izin verebilir.
Boom Supersonic’in asıl hedefi, geliştirmekte olduğu Overture yolcu uçağının süpersonik hıza kara üzerinde de çıkabilmesini sağlamak. Eğer düzenlemeler değişirse Boomless Cruise, Overture'ın Mach 1.3'e varan hızlarda sesli bir patlama olmadan uçmasını sağlayarak ABD'de kıyıdan kıyıya uçuş sürelerini 90 dakika kadar kısaltabilir. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Boomless Cruise teknolojisi sayesinde, Overture’un karada mevcut jetlerden yüzde 50 daha hızlı uçması ve okyanus üzerindeki hızını iki katına çıkarması mümkün.
Symphony motoru ve gelecek planları
Eğer Boomless Cruise başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, ticari havacılıkta süpersonik uçuşlar sadece okyanuslarla sınırlı kalmayacak ve dünya çapında daha hızlı bir ulaşımın kapısını aralayacak. Boom Supersonic’in, American Airlines, United Airlines ve Japan Airlines gibi büyük havayollarından toplam 130 adet Overture siparişi ve ön siparişi aldığı biliniyor. Firma, geçtiğimiz yıl Overture Superfactory adlı üretim tesisini tamamladı. Burada yıllık 66 adet Overture uçağı üretilmesi planlanıyor. Overture ayrıca tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışabilecek şekilde tasarlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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