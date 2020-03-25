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    Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek

    Bakanlık, dezenfektan, maske, eldiven, koruyucu elbise ve koruyucu gözlük gibi ürünlerin koronavirüsle mücadele kapsamında KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı'na dahil edildiğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektan, maske ve eldiven gibi ürünlerin üretimi daha da önem kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu ürünlere yönelik yerli üretimi desteklemek yeni bir çalışma başlattı.

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    Bakanlık, koronavirüs salgınına karşı KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir planı devreye soktu. Bu kapsamda, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listesine yeni ürünler eklendi. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmeler de artık bu programdan faydalanabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme"

    Bakan Varank, bu durumun “salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana dek” devam edeceğini belirtti. Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek, “Bu projelere 6 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak” şeklinde konuştu.

    Başvurular başladı

    Varank, başvuruları almaya başladıklarını belirterek, “Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde KOSGEB kuralları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de ivedilikle yapılacak” ifadelerine yer verdi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-varank-dezenfektan-maske-eldiven-gibi-urunleri-yerli-uretenlere-6-milyon-liraya-kadar-destek/1778401 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MS4343 5 sa. en beğenilen
    Amasya'da, Türkiye'nin tek "saf" Etil Alkol üretim tesisi vardı. Onun durumu ne oldu acaba?
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 2 sa.
    1milyon 800 bin TL hibe verecekler.. Napsak bu işe mi atılsak forumdaşlar ?
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    hepsinerede 5 sa.
    eldiven daha doğrusu kauçuk tüm dünyaya malezyadan gelir.



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    MS4343 5 sa. en beğenilen
    Amasya'da, Türkiye'nin tek "saf" Etil Alkol üretim tesisi vardı. Onun durumu ne oldu acaba?
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    IbrahimAkca 5 sa.
    Buna da kulp bulurlar şimdi. masAllah diyorum
    Yanıtla +3
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    Qantas (flyin high) 5 sa.
    Biraz geç olmadı mı?
    Atı alan virüs Üsküdarı geçti...
    Yanıtla +2
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