Dezenfektan, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere 6 milyon TL'ye kadar destek

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Koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektan, maske ve eldiven gibi ürünlerin üretimi daha da önem kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu ürünlere yönelik yerli üretimi desteklemek yeni bir çalışma başlattı.

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Bakanlık, koronavirüs salgınına karşı KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir planı devreye soktu. Bu kapsamda, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamında ürün listesine yeni ürünler eklendi. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmeler de artık bu programdan faydalanabilecek.

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Bakan Varank, bu durumun “salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana dek” devam edeceğini belirtti. Varank, işletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirterek, “Bu projelere 6 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olacak” şeklinde konuştu.

Başvurular başladı

Varank, başvuruları almaya başladıklarını belirterek, “Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde KOSGEB kuralları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek. Ödemeler de ivedilikle yapılacak” ifadelerine yer verdi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-varank-dezenfektan-maske-eldiven-gibi-urunleri-yerli-uretenlere-6-milyon-liraya-kadar-destek/1778401

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