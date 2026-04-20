Bosch’tan Togg’a seviye 3 otonom sürüş açıklaması: “Neden olmasın?”

Bosch’un Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, belirli yol ve trafik koşullarında sürücünün kontrolü gerekmeden aracın otonom şekilde ilerlemesini sağlıyor. Sürücünün yalnızca tehlikeli durumlarda kontrolü alması yeterli oluyor. Bosch bu teknoloji için Qualcomm ile işbirliği yapıyor. Snapdragon Ride ve Snapdragon Ride Flex çiplerini kullanıyor. 360 derece çevre algılama sistemleri ile ileri seviye sürüş algoritmaları birleştiriliyor.
Şirket bu teknolojiyle birlikte sürücü sağlığını takip eden sistemi bir arada sunuyor. Sürücünün yorgunluk seviyesi, kalp ritmi ve vücut sıcaklığı anlık olarak takip ediliyor. Olası bir sağlık problemi ya da bilinç kaybı durumunda ise araç, kontrolü devralarak güvenli şekilde yol kenarına yanaşıyor ve otomatik acil çağrı gerçekleştiriyor.
Bosch'un otonom teknolojileri Togg’a eklenebilir
Bosch’un Almanya’da düzenlenen etkinliğine katılan gazeteci Aysel Yücel’in haberine göre Bosch yetkilileri, şirketin yeni otonom teknolojilerinin yerli otomobil Togg’a eklenebileceğinin sinyalini verdi.
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye'nin elektrikli araç pazarında Avrupa'da dördüncü sıraya yükseldiğine vurgu yaptı. Bosch'un Türkiye'de kurduğu elektrikli araç aplikasyon ve kalibrasyon yetkinlik merkezinin bu büyümede önemli rol oynadığını ifade etti. Korioth, Türkiye'deki mühendislik ekibinin kazandığı deneyimi üniversitelerle paylaştığını da belirterek, "Togg gibi projeler yalnızca kendi başarılarıyla sınırlı kalmıyor, tüm ekosistemde bir 'kelebek etkisi' yaratıyor" dedi.
