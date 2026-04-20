Bosch’tan Togg’a seviye 3 otonom sürüş açıklaması: “Neden olmasın?”

Tam Boyutta Gör Togg’un pek çok parçasını üreten Alman teknoloji devi Bosch, Almanya’da düzenlediği etkinlikte yeni seviye 3 otonom sürüş teknolojisini ve sürücü sağlık izleme teknolojisini tanıttı. Şirket yetkilileri, otonom sürüş teknolojisinin Türkiye’nin yerli otomobili Togg’da kullanılabileceğinin altını çizdi.

Bosch’un Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, belirli yol ve trafik koşullarında sürücünün kontrolü gerekmeden aracın otonom şekilde ilerlemesini sağlıyor. Sürücünün yalnızca tehlikeli durumlarda kontrolü alması yeterli oluyor. Bosch bu teknoloji için Qualcomm ile işbirliği yapıyor. Snapdragon Ride ve Snapdragon Ride Flex çiplerini kullanıyor. 360 derece çevre algılama sistemleri ile ileri seviye sürüş algoritmaları birleştiriliyor.

Şirket bu teknolojiyle birlikte sürücü sağlığını takip eden sistemi bir arada sunuyor. Sürücünün yorgunluk seviyesi, kalp ritmi ve vücut sıcaklığı anlık olarak takip ediliyor. Olası bir sağlık problemi ya da bilinç kaybı durumunda ise araç, kontrolü devralarak güvenli şekilde yol kenarına yanaşıyor ve otomatik acil çağrı gerçekleştiriyor.

Bosch'un otonom teknolojileri Togg’a eklenebilir

Bosch’un Almanya’da düzenlenen etkinliğine katılan gazeteci Aysel Yücel’in haberine göre Bosch yetkilileri, şirketin yeni otonom teknolojilerinin yerli otomobil Togg’a eklenebileceğinin sinyalini verdi.

Tam Boyutta Gör Bosch Mobilite’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Heyn, “Bunun en net cevabını elbette Togg’daki arkadaşlarımıza sormanız gerekir. Ancak biz bu teknoloji üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Togg da birlikte çalıştığımız firmalardan biri. İlerleyen dönemde bu teknolojileri Togg’da görmemek için bir sebep yok. Neden olmasın?” diyerek kapıyı açık bıraktı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin elektrikli araç pazarında Avrupa’da dördüncü sıraya yükseldiğine vurgu yaptı. Bosch’un Türkiye’de kurduğu elektrikli araç aplikasyon ve kalibrasyon yetkinlik merkezinin bu büyümede önemli rol oynadığını ifade etti. Korioth, Türkiye’deki mühendislik ekibinin kazandığı deneyimi üniversitelerle paylaştığını da belirterek, “Togg gibi projeler yalnızca kendi başarılarıyla sınırlı kalmıyor, tüm ekosistemde bir ‘kelebek etkisi’ yaratıyor” dedi.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: