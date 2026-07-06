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    Kia EV2 ağustosta Türkiye'ye geliyor: İşte beklenen fiyatı

    Kia'nın yeni elektrikli SUV modeli EV2 için Türkiye takvimi netleşti. Ağustos ayında satışa çıkacak modelin 2 milyon TL'nin altında fiyatlandırılması hedefleniyor.

    Kia EV2 ağustosta Türkiye'ye geliyor: İşte beklenen fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin CNBC-e'de yayınlanan Oto Ekonomi programında markanın Türkiye planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Savcı, merakla beklenen Kia EV2 modeli için ağustos ayında Türkiye lansmanı yapılacağını açıkladı.

    2026’da hedef 30 bin adetlik satış

    Şirket, ağustos ayında satışa sunacağı Kia EV2'nin uzun menzilli versiyonunu 2 milyon TL'nin altında bir fiyatla pazara sunmayı hedeflerken 2026 yılı için yaklaşık 30 bin adetlik satış hedefi belirledi.

    Savcı'nın paylaştığı bilgilere göre Kia, 2025 yılında 25 bin adedin üzerine çıkan satışlarını 2026'da 30 bine yaklaştırmayı amaçlıyor. Bu satışların 17-18 bin adedini tek başına Sportage modelinin oluşturması beklenirken kasım ayında satışa çıkacak Seltos ile birlikte markanın C-SUV segmentindeki varlığının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Şirketin planına göre 2027 yılında yalnızca Sportage ve Seltos modellerinin toplam satışının 30 bin adede ulaşması amaçlanıyor.

    Şirket, 2025 yılında yaklaşık 10 bin elektrikli otomobil satarken bunun yaklaşık 8 bin adedini EV3 oluşturdu. 2026'nın ilk altı ayında ise elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.

    2 milyon TL’nin altında olacak

    Kia EV2 ağustosta Türkiye'ye geliyor: İşte beklenen fiyatı Tam Boyutta Gör
    Programda verilen bilgilere göre Kia EV2'nin lansmanı ilk etapta haziran ayı için planlanmıştı. Ancak fiyatlandırma çalışmalarının uzaması nedeniyle modelin Türkiye lansmanı ağustos ayına ertelendi.

    Şafak Savcı, EV2'nin fiyatının EV3'e kıyasla yüzde 10'dan daha düşük olacağını açıkladı. Bu doğrultuda modelin 2 milyon TL'nin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması hedefleniyor.

    Kia'nın Türkiye'deki dijital dönüşümünde de yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk "connected" (bağlantılı) Kia modeli, önümüzdeki hafta satışa sunulacak EV3’ler olacak. Ardından pazara gelecek EV2 de aynı bağlantılı altyapıyla sunulacak.

    Savcı, temmuz ayında Türkiye'ye gelen yeni EV3 araçlarının bağlantılı sistem desteğiyle geldiğini, daha önce ithal edilen araçlarda ise gerekli donanım bulunmadığı için bu özelliğin yer almadığını ve almayacağını belirtti.

    Kia EV2 neler sunuyor?

    4,06 metre uzunluğundaki Kia EV2, 42,2 kWsa ve 61 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip.

    Standart menzilli versiyon 317 kilometre, uzun menzilli versiyon ise WLTP ölçümüne göre 453 kilometreye kadar menzil sunuyor. Modelde 108 kW güç üreten elektrik motoru görev yaparken, azami hız 161 km/s olarak açıklanıyor.

    Şarj tarafında her iki versiyon da 118 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Batarya DC şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 29-30 dakikada doldurulabiliyor. AC şarj tarafında ise 11 kW ve 22 kW seçenekleri bulunuyor. Standart menzilli versiyonda tam şarj süresi 11 kW ile 4 saat, 22 kW ile 2,5 saat olurken, uzun menzilli versiyonda bu süreler 5,5 saat ve 3 saat olarak belirtiliyor.

    Donanım seçenekleri Light, Air, Earth ve GT-Line olmak üzere dört farklı seviyeden oluşuyor. Giriş seviyesi Light versiyonu dört koltuklu olarak sunulurken, üst paketlerde beş koltuklu yapı ve daha zengin donanımlar yer alıyor.

    Modelde geri görüş kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi donanımların yanı sıra 118 kW DC hızlı şarj desteği de standart özellikler arasında bulunuyor.

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