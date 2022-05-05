Ses ekipmanları üreticisi Bose, ortaya çıkan bilgilere göre son yıllarda çalışan sayısında önemli azaltmalara gitti. Şirketin, hedeflediği gelirlerin altında kalması sebebiyle düzenli olarak çalışanları işten çıkardığı bildiriliyor.

Bose'da işten çıkarımlar devam ediyor

Boston Globe tarafından elde edilen bilgilere göre 2019'da 9 bin olan çalışan sayısını 2021'de 7 bine düşüren Bose, sürekli olarak personelini işten çıkarıyor. Şirketin son olarak Mart ayında 245 kişiyi işten çıkarmasının ardından konuşan bazı eski çalışanlar, bir süredir Bose'un satış hedeflerinin altında kaldığını söyledi.

Şirket sözcüsü Joanne Berthiaume, işten çıkarımları doğrularken Bose'un her zaman müşteriler için en önemli görülen ürünlere odaklandığını ve bu bağlamda aktif olarak açık 200'den fazla pozisyon için işe alımların gerçekleştirildiğini belirtti.

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Berthiaume, personel sayıları veya stratejileri hakkında yorum yapmayı reddederken Boston Globe, Bose'un satış rakamlarının Apple ve Sony gibi güçlü şirketlerle rekabeti sebebiyle düşmeye başladığını belirtiyor.

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Bose, düşen satışlar sebebiyle personelinde azaltmaya gidiyor