Dünyanın ilk su üzerinde ve altında gidebilen deniz botunun üretimine başlandı

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İtalyan girişim iSpace2o, DeepSeaker DS1 elektrikli dalgıç hidrofoil aracının gövdesinin üretimine başladığını duyurdu. DeepSeaker DS1, su üzerinde 23 knot (43 km/s) hızla ilerleyebilecek ve 50 metre derinliğe kadar dalabilecek.

Güvenli bir deneyim sunulacak

iSpace2o, DeepSeaker DS1 hakkında fazla detay paylaşmadı ancak hem su üzerinde gidebilmesi hem de dalış yapabilmesiyle türünün ilk örneği olacağını belirtti. Dört kişi kapasiteli araç için şirket, Like a Fish Technologies ile ortak çalışmaları sonucunda deniz suyundan oksijen üretebilme sistemiyle kabinde "neredeyse sınırsız oksijen" sağlayacağını söylüyor.

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Şirket, (Tesla tarzı) yapay zeka sistemiyle aracın varış noktasını belirleyerek, hem gidişi hem de dönüşü hesaplayarak pil tüketimini yöneteceğini, çelik kafes ve karbon kokpit ile yolcuların bir çarpışma ihtimaline yönelik korunacağını ayrıca olası bir hasar durumunda aracın yüzeye hızlı çıkışı için hava ile şişen bir çevre hava yastığı ile donatılacağını söylüyor.

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Yolcuların sürekli olarak bilgileri izleyebileceği bir Heads Up Display sistemiyle gelecek olan DeepSeaker DS1 ile alakalı iSpace2o, henüz pil boyutu veya menzil tahminlerini belirtmedi ancak daha uzun menzilli alternatif bir hidrojen aktarma organı düşündüğünü söylüyor.

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Su üzerinde ve altında giden DeepSeaker DS1 üretilmeye başlandı