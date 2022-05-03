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    Dünyanın ilk su üzerinde ve altında gidebilen deniz botunun üretimine başlandı

    iSpace2o isimli bir girişim, suyun hem üzerinde hem de 50 metreye kadar su altında gidebilecek DeepSeaker DS1 aracının üretimine başladığını duyurdu.            
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    Su üzerinde ve altında giden DeepSeaker DS1 üretilmeye başlandı
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    İtalyan girişim iSpace2o, DeepSeaker DS1 elektrikli dalgıç hidrofoil aracının gövdesinin üretimine başladığını duyurdu. DeepSeaker DS1, su üzerinde 23 knot (43 km/s) hızla ilerleyebilecek ve 50 metre derinliğe kadar dalabilecek.

    Güvenli bir deneyim sunulacak

    iSpace2o, DeepSeaker DS1 hakkında fazla detay paylaşmadı ancak hem su üzerinde gidebilmesi hem de dalış yapabilmesiyle türünün ilk örneği olacağını belirtti. Dört kişi kapasiteli araç için şirket, Like a Fish Technologies ile ortak çalışmaları sonucunda deniz suyundan oksijen üretebilme sistemiyle kabinde "neredeyse sınırsız oksijen" sağlayacağını söylüyor.

    Su üzerinde ve altında giden DeepSeaker DS1 üretilmeye başlandı
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    Şirket, (Tesla tarzı) yapay zeka sistemiyle aracın varış noktasını belirleyerek, hem gidişi hem de dönüşü hesaplayarak pil tüketimini yöneteceğini, çelik kafes ve karbon kokpit ile yolcuların bir çarpışma ihtimaline yönelik korunacağını ayrıca olası bir hasar durumunda aracın yüzeye hızlı çıkışı için hava ile şişen bir çevre hava yastığı ile donatılacağını söylüyor.

    Yolcuların sürekli olarak bilgileri izleyebileceği bir Heads Up Display sistemiyle gelecek olan DeepSeaker DS1 ile alakalı iSpace2o, henüz pil boyutu veya menzil tahminlerini belirtmedi ancak daha uzun menzilli alternatif bir hidrojen aktarma organı düşündüğünü söylüyor.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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