Boston Dynamics, depo otomasyonu için yeni robotunu tanıttı: Stretch

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Boston Dynamics, depoların ve dağıtım merkezlerinin taleplerini karşılamak için tasarlanmış yeni robotu Stretch'i tanıttı. Mevcut depo otomasyon teknolojilerinin çoğunun aksine Stretch, mobil yapısıyla çok daha geniş kullanım çeşitliliğine sahip.

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Depoların yeni robotu: Stretch

Boston Dynamics'in yeni robotu Stretch, beş temel bölümden oluşuyor. Öncelikle en altta bulunan mobil taban, yaklaşık olarak standart bir palet büyüklüğünde olması sayesinde robotun depo içinde kolaylıkla hareket edebilmesini sağlıyor. Robotun bir diğer temel bileşenlerinden batarya ise bir vardiya süresi boyunca yetebilecek enerjiye sahip. 7 serbestlik derecesine sahip robotik kol, uzun mesafelere erişim ve geniş çalışma alanı sağlayarak robotun yer değiştirmeden birçok görevi yapabilmesine olanak tanıyor. Yerleşik algılama ve aktif kontrol özellikleriyle akıllı tutucu, yüksek hızlarda çalışırken çeşitli paket türlerini güvenli bir şekilde tutabiliyor. Robotun son bileşeni olan algı direği ise gelişmiş algılama ile herhangi bir durumda hızlı ve hassas durum tespiti yapılabilmesine yarıyor.

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1.200 kilogram ağırlığa sahip Stretch, saatte 800 kutuyu hareket ettirebiliyor. Boston Dynamics bir basın açıklamasında, yeni robotun şirketin lojistik sektöründe güçlü bir yer edinmesine yardımcı olacağını ve lojistik sektöründe esnek otomasyon çözümlerine yönelik artan talebi destekleyeceğini açıkladı.

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Şimdilik prototip olan Stretch'i Boston Dynamics, 2022'de ticari kullanıma sunmayı umuyor.

https://www.engadget.com/boston-dynamics-warehouse-robot-stacking-boxes-115419464.html

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