Dyson'ın yeni hava temizleyicisi artık formaldehiti tanımlayıp yok edebiliyor

Tam Boyutta Gör

Dyson, evinizdeki formaldehit seviyelerini tanımlama, formaldehiti izleme ve yok etme becerisine sahip yeni hava kalitesi monitörü ve temizleyicisini duyurdu. Yeni Dyson Formaldehit Arındırıcı modelleri olan Sıcak + Soğuk (HP09) ve Soğuk (TP09) selefleriyle benzer bir tasarıma sahip ancak artık daha işlevsel.

Ayrıca Bkz. "Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor"

Kapalı alanlardaki formaldehitten kurtulmanın yolu

Yeni cihazlar selefleri gibi formaldehiti suya ve karbondioksite parçalamak için Cryptomelane katalitik filtreleri kullanıyorlar. Hidrojen, oksijen ve karbondan oluşan organik bir bileşik olan formaldehit, tüm yaşam formları tarafından üretiliyor ve aynı zamanda boya ve mobilya gibi ev ürünleri tarafından da havaya yayılıyor ve kanserojen bir gaz olarak kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme

Dyson cihazları, genel bir VOC (uçucu organik bileşikler) sensörü kullanarak çeşitli VOC gazlarını yalnızca bir bütün olarak algılayabiliyordu. Bu da formaldehit gibi belirli bir VOC türünde bir artış olup olmadığını anlayamayacakları anlamına geliyordu. Geliştirilen yeni bir sensör bu durumu değiştiriyor.

Geliştirilen yeni formaldehit sensörü, hem cihazın dairesel ekranında hem de mobil uygulamada mevcut formaldehit seviyelerini bildirme yeteneğine de sahip.

Tam Boyutta Gör

Ürün açıklamasında Dyson: "Hassas bir katı hal formaldehit sensörünü, formaldehiti sürekli olarak yok eden benzersiz bir katalitik filtre ile birleştirir. HEPA ve aktif karbon filtreleri ayrıca tozu, alerjenleri, gazları ve diğer kirleticileri de yakalar ve Dyson temizleyiciler, tüm odayı arındırmak için güçlü Air Multiplier teknolojisine sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Dyson ayrıca, hava temizleyicinin yeni modellerinin, ürünlerdeki havanın akış şeklindeki değişiklik sayesinde önceki modellere kıyasla yaklaşık %20 daha sessiz olduğunu söylüyor.

Dyson, alerjenler, bakteriler, polen, küf sporları ve daha fazlası dahil olmak üzere 0.1 mikron kadar küçük partiküller için %99.95 oranında bir yakalama oranı olduğunu iddia ediyor.

https://www.engadget.com/dyson-purifier-formaldehyde-hp09-tp09-085614860.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.