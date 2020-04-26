Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor

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Boston Dynamics on yıldan fazla bir süredir, Spot adlı tobot Köpeğini geliştiriyor. Spot, şantiyelerin denetlenmesi ve petrol platformları gibi tehlikeli alanlarda çalışmak için gereken tüm özelliklere sahipken, bu robotun COVID-19 ile mücadelede kullanılmaması da düşünülemezdi.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz birkaç ay içinde Spot'un mobil bir sağlık çalışanına dönüştürüldüğü ve COVID-19 ile mücadelenin ön saflarında doktorları korumak için çalıştığı bildirdi. Spot robotlardan biri de birkaç haftadır Boston Hastanesi'ndeki doktorlar ve hastalar ile etkileşime giriyor. Şirket, Spot için özel olarak tasarlanmış montaj parçaları ile bu robotu mobil bir telemedikal platformuna dönüştürdü. İki yönlü telsiz ve iPad yuvası, doktorların hastaları ile uzaktan iletişim kurmalarını sağlıyor.

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Spot için basit bir görev

Boston Dynamics, böyle bir sistemin Spot için herhangi bir özel donanım veya yazılımdan bağımsız olduğunu belirtiyor ve tekerlekler üzerinde hareket eden herhangi bir başka basit robotik sistem bu görev için daha uygun olabileceğine dikkat çekiyor. Mobil robotik uygulamalarla ilgili tüm belgelerin, pandemi süresince Boston Dynamics tarafından halka açık GitHub deposunda yayınlanacağını da belirtelim.

Uzaktan tedavi ve hasta bakımı işlevlerini genişletmek için şirket tarafından şu anda çeşitli uygulamalar da geliştirilmekte. Boston Dynamics bir sonraki hedefini, vücut sıcaklığını, solunum hızını ve kalp atış hızını, kan oksijen doygunluk göstergelerini uzaktan ölçmenin bir yolunu bulmak olarak açıklıyor.Şirket ayrıca odaların ve yüzeylerin dezenfekte edilmesine yardımcı olabilecek mobil teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

https://www.bostondynamics.com/COVID-19

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