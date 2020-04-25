Realme akıllı telefonlara, uzay temalı yeni "şarj animasyonları" geliyor

Son dönemde yaptığı çıkışla ve piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle adından sıkça söz ettiren Realme, kullanıcılarına kulak verdi ve cihazlarındaki şarj animasyonlarını yenilemek üzere çalışmalar yaptı.
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Yakında destekleyen tüm modellere sunulacak
Şirket, uzay temalı yeni şarj animasyonlarında, Güneş sisteminden ilham aldığını belirtiyor. Realme'nin tasarladığı yeni şarj animasyonları, sarmal bir takımyıldızı andırıyor ve şarj hızına bağlı olarak üç farklı renk ve desene sahip. Şirketin farklı temalarda tasarladığı şarj animasyonları ise şu şekilde:
10W ila 18W arasında şarj olan Realme akıllı telefonlar, takımyıldızın çekirdeği olan mavi bir gezegene sahip olacaklar. Mavi gezegen, günlük hayatımızın dönüşümlü evrelerini Dünya'yı temsil ediyor.
20W ila 30W şarj ederken animasyon değişir. Gezegen şimdi sarı ve etrafında daha fazla uydu dönüyor. Bu yeni takımyıldızın, Jovian sisteminin güçlü dinamiklerinden ilham aldığı belirtilmiş.
Son olarak, 50W ila 65W arasında şarj animasyonun ise Güneş sisteminin muhteşem enerjisini ve teknolojik olanaklarını somutlaştırdığı ifade ediliyor.
Yenilenmiş şarj animasyonlarının önümüzdeki dönemde sunulacak olan bir güncelleme ile bu özelliğe uygun tüm Realme akıllı telefon modellerine dağıtılacağı belirtildi.
https://c.realme.com/in/post-details/1253552431413854208 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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