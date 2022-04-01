Boston Dynamics, geçtiğimiz yıl depoların ve dağıtım merkezlerinin ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik Stretch robotunu tanıtmıştı. Şirket, son olarak pilot testlerini gerçekleştirdiği mobil robotu satışa çıkardığını duyurdu.

2022 için ön siparişler doldu

Mobil taban, batarya, robotik kol, akıllı tutucu ve algı direği olmak üzere 5 temel bölümden oluşan Stretch, saatte 800 kutuyu hareket ettirebilme yeteneğine sahip. Mobil robot, tek şarjla 16 saate kadar çalışabiliyorken 23 kg'a kadar kutuları taşıyabiliyor.

Boston Dynamics, sadece birkaç gün içinde mevcut depo altyapısı içinde kurulup çalışabilecek duruma getirilebilen robotun ticari kullanıma sunulmaya başlayacağını açıkladı. Şirket, robota yoğun ilgi olduğunu ve bu yıl için üretilecek tüm Stretch'lerin şimdiden sahibi olduğunu belirtiyor. 2023 ve 2024 için ön siparişleri başlatıldı.

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Kuzey Amerika'daki depolarında Stretch robotlara yer vermek isteyen DHL Supply Chain, Boston Dynamics ile 15 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Ön sipariş veren şirketler arasında Gap ve H&M'in de yer aldığı belirtiliyor.

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Boston Dynamics, Stretch depo robotunu satışa sundu