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    Boston Dynamics, Stretch depo robotunu satışa sundu

    Boston Dynamics, özellikle depo yönetimi için kullanıma sunduğu Stretch mobil robotun artık ticari satışlarına başladığını duyurdu.                              
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    Boston Dynamics, Stretch depo robotunu satışa sundu

    Boston Dynamics, geçtiğimiz yıl depoların ve dağıtım merkezlerinin ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik Stretch robotunu tanıtmıştı. Şirket, son olarak pilot testlerini gerçekleştirdiği mobil robotu satışa çıkardığını duyurdu.

    2022 için ön siparişler doldu

    Mobil taban, batarya, robotik kol, akıllı tutucu ve algı direği olmak üzere 5 temel bölümden oluşan Stretch, saatte 800 kutuyu hareket ettirebilme yeteneğine sahip. Mobil robot, tek şarjla 16 saate kadar çalışabiliyorken 23 kg'a kadar kutuları taşıyabiliyor.

    Boston Dynamics, sadece birkaç gün içinde mevcut depo altyapısı içinde kurulup çalışabilecek duruma getirilebilen robotun ticari kullanıma sunulmaya başlayacağını açıkladı. Şirket, robota yoğun ilgi olduğunu ve bu yıl için üretilecek tüm Stretch'lerin şimdiden sahibi olduğunu belirtiyor. 2023 ve 2024 için ön siparişleri başlatıldı.

    Kuzey Amerika'daki depolarında Stretch robotlara yer vermek isteyen DHL Supply Chain, Boston Dynamics ile 15 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Ön sipariş veren şirketler arasında Gap ve H&M'in de yer aldığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/boston-dynamics-selling-stretch-warehouse-robot-084529508.html https://www.bostondynamics.com/stretch-robot-now-available-commercial-purchase
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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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