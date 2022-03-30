Xiaomi'nin yeni NAVEE N65 elektrikli scooter'ı Avrupa'ya geliyor

Xiaomi'nin markalarından birisi olan NAVEE, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü N65 elektrikli scooter'ı daha fazla pazara getiriyor. Scooter, Batı Avrupa ??ve Kuzey Amerika müşterileri için satışa sunulmaya başladı.
NAVEE N65, Avrupa yolcusu
65 km'lik menziliyle Xiaomi, NAVEE N65 elektrikli scooter'ı yeni pazarlara sunuyor. 48V, 12.5Ah, 600Wh pil paketiyle gelen scooter, 7 saatte tam şarj olabiliyor.
Büyük bir pil haricinde NAVEE N65'in haricinde sahip olduğu 500W motor, scooter'ın 25 km/s hıza çıkabilmesine olanak tanıyor. Scooter ayrıca 23,5 kg ağırlığa ve 10 inç tekerlek boyutuna sahip.
NAVEE N65, 700 euro fiyat etiketiyle Batı Avrupa'da müşterilerine sunulacak. Kuzey Amerika'da satılacağı fiyat henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"