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    Xiaomi'nin yeni NAVEE N65 elektrikli scooter'ı Avrupa'ya geliyor

    Xiaomi'nin alt markalarından NAVEE tarafından geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen elektrikli scooter, artık Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da da satışa sunulacak.     
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    Xiaomi'nin yeni NAVEE N65 elektrikli scooter'ı Avrupa'ya geliyor
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    Xiaomi'nin markalarından birisi olan NAVEE, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü N65 elektrikli scooter'ı daha fazla pazara getiriyor. Scooter, Batı Avrupa ??ve Kuzey Amerika müşterileri için satışa sunulmaya başladı.

    65 km'lik menziliyle Xiaomi, NAVEE N65 elektrikli scooter'ı yeni pazarlara sunuyor. 48V, 12.5Ah, 600Wh pil paketiyle gelen scooter, 7 saatte tam şarj olabiliyor.

    Xiaomi'nin yeni NAVEE N65 elektrikli scooter'ı Avrupa'ya geliyor
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    Büyük bir pil haricinde NAVEE N65'in haricinde sahip olduğu 500W motor, scooter'ın 25 km/s hıza çıkabilmesine olanak tanıyor. Scooter ayrıca 23,5 kg ağırlığa ve 10 inç tekerlek boyutuna sahip.

    NAVEE N65, 700 euro fiyat etiketiyle Batı Avrupa'da müşterilerine sunulacak. Kuzey Amerika'da satılacağı fiyat henüz bilinmiyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 23 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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