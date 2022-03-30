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Xiaomi'nin markalarından birisi olan NAVEE, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü N65 elektrikli scooter'ı daha fazla pazara getiriyor. Scooter, Batı Avrupa ??ve Kuzey Amerika müşterileri için satışa sunulmaya başladı.

NAVEE N65, Avrupa yolcusu

65 km'lik menziliyle Xiaomi, NAVEE N65 elektrikli scooter'ı yeni pazarlara sunuyor. 48V, 12.5Ah, 600Wh pil paketiyle gelen scooter, 7 saatte tam şarj olabiliyor.

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Büyük bir pil haricinde NAVEE N65'in haricinde sahip olduğu 500W motor, scooter'ın 25 km/s hıza çıkabilmesine olanak tanıyor. Scooter ayrıca 23,5 kg ağırlığa ve 10 inç tekerlek boyutuna sahip.

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NAVEE N65, 700 euro fiyat etiketiyle Batı Avrupa'da müşterilerine sunulacak. Kuzey Amerika'da satılacağı fiyat henüz bilinmiyor.

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Xiaomi'nin yeni NAVEE N65 elektrikli scooter'ı Avrupa'ya geliyor