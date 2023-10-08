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    Brave tarayıcısı işten çıkarmalara başlıyor

    Kripto para dünyasının önemli girişimlerinden Brave ekonomik krize daha fazla dayanamadı. Duyurulan yeniliklere rağmen girişim işten çıkarmalara başlıyor.       
    Brave Tam Boyutta Gör
    Gizlilik odaklı ve blok zinciri tabanlı internet tarayıcılarının öncülerinden olan Brave Browser, parlak geçen bir dönemin ardından finansal sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun sonucunda işten çıkarmalar da gecikmedi.

    Brave girişimi küçülüyor

    Kullanıma sunulduğu dönemlerde ödül olarak BAT token dağıtan Brave, boğa sezonunun da etkisiyle hızlı büyümüştü. Ne var ki ekip önemli yenilikler geliştirse de ekonomik kriz nedeniyle kullanıcı tarafında yankı bulamadı.

    Geçtiğimiz Nisan ayında kendi arama motorunu kullanmaya başlayan ve Mayıs ayında da yapay zekâ veri modelleri geliştiren ekip Elo adında bir asistan da duyurmuştu. Bunların önemli bir kısmını abonelik çatısı altında sunsa da istenen başarı gelmedi.

    Yapılan açıklamaya göre Brave girişimi çalışanların yüzde 9’unu işten çıkaracak. İşten çıkarmaların tüm departmanları etkileyeceği belirtildi. Tam sayı verilmezken şirketin toplamda 230 çalışanı olduğu biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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