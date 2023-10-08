Brave tarayıcısı işten çıkarmalara başlıyor

Tam Boyutta Gör Gizlilik odaklı ve blok zinciri tabanlı internet tarayıcılarının öncülerinden olan Brave Browser, parlak geçen bir dönemin ardından finansal sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun sonucunda işten çıkarmalar da gecikmedi.

Brave girişimi küçülüyor

Kullanıma sunulduğu dönemlerde ödül olarak BAT token dağıtan Brave, boğa sezonunun da etkisiyle hızlı büyümüştü. Ne var ki ekip önemli yenilikler geliştirse de ekonomik kriz nedeniyle kullanıcı tarafında yankı bulamadı.

Meta’da kritik işten çıkarma 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz Nisan ayında kendi arama motorunu kullanmaya başlayan ve Mayıs ayında da yapay zekâ veri modelleri geliştiren ekip Elo adında bir asistan da duyurmuştu. Bunların önemli bir kısmını abonelik çatısı altında sunsa da istenen başarı gelmedi.

Yapılan açıklamaya göre Brave girişimi çalışanların yüzde 9’unu işten çıkaracak. İşten çıkarmaların tüm departmanları etkileyeceği belirtildi. Tam sayı verilmezken şirketin toplamda 230 çalışanı olduğu biliniyor.

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