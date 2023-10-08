Brave tarayıcısı işten çıkarmalara başlıyor

Brave girişimi küçülüyor
Kullanıma sunulduğu dönemlerde ödül olarak BAT token dağıtan Brave, boğa sezonunun da etkisiyle hızlı büyümüştü. Ne var ki ekip önemli yenilikler geliştirse de ekonomik kriz nedeniyle kullanıcı tarafında yankı bulamadı.
Geçtiğimiz Nisan ayında kendi arama motorunu kullanmaya başlayan ve Mayıs ayında da yapay zekâ veri modelleri geliştiren ekip Elo adında bir asistan da duyurmuştu. Bunların önemli bir kısmını abonelik çatısı altında sunsa da istenen başarı gelmedi.
Yapılan açıklamaya göre Brave girişimi çalışanların yüzde 9’unu işten çıkaracak. İşten çıkarmaların tüm departmanları etkileyeceği belirtildi. Tam sayı verilmezken şirketin toplamda 230 çalışanı olduğu biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.