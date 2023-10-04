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    Anlık Bildirim

    Meta’nın Metaverse hayali suya düştü. Büyük işten çıkarma

    Büyük umutlarla hayata geçirilen Metaverse projesi yavaş yavaş hayal kırıklığına doğru giderken Meta firması kritik bölümlerde işten çıkarmalara başladı.         
    Meta Tam Boyutta Gör
    Metaverse konseptini herkesin erişebileceği bir dünya haline getirmek sloganıyla yola çıkan Meta, heba olan milyarlarca dolara rağmen bu işten vazgeçmemiş ve yatırımlara devam etmişti. Ne var ki artık bıçak kemiğe dayandı.

    Metaverse bölümünde büyük işten çıkarma

    Meta yeni konsepti yürütmek için Reality Labs adında bir bölüm kurmuş ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmıştı. Bölüm Meta Quest adında sanal kask serisi de piyasaya sürmüş ve ayrıca özel bir yonganın geliştirilmesine başlamıştı.

    Gelen bilgilere göre FAST adındaki yonga ekibinde toplam 600 kişinin işine son veriliyor. Hafta içerisinde işten çıkarılmasına karar verilen çalışanlara tazminatlar ve çıkış işlemleri hakkında bilgilendirme maili gitmeye başladı.

    FAST ekibi firmanın dışa bağımlılığını azaltmak ve dikey entegrasyon adına adımlar atmak için kurulmuştu. Yılın başlarında işler yolunda gitmemeye başlayınca bir yeniden yapılanma dedikodusu da gündeme gelmişti.

    FAST ekibinin dağıtılması zincir etkiye neden olabilir zira FAST yongasını temel alan bir Meta sanal gerçeklik kaskı da gündemdeydi. Diğer taraftan yapay zekâ çalışmalarına yonga tasarımı hazırlayan ikinci bir birimde de sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda bölümün başkanı ani bir kararla görevini bırakmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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