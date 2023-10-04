Meta’nın Metaverse hayali suya düştü. Büyük işten çıkarma

Metaverse bölümünde büyük işten çıkarma
Meta yeni konsepti yürütmek için Reality Labs adında bir bölüm kurmuş ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmıştı. Bölüm Meta Quest adında sanal kask serisi de piyasaya sürmüş ve ayrıca özel bir yonganın geliştirilmesine başlamıştı.
Gelen bilgilere göre FAST adındaki yonga ekibinde toplam 600 kişinin işine son veriliyor. Hafta içerisinde işten çıkarılmasına karar verilen çalışanlara tazminatlar ve çıkış işlemleri hakkında bilgilendirme maili gitmeye başladı.
FAST ekibi firmanın dışa bağımlılığını azaltmak ve dikey entegrasyon adına adımlar atmak için kurulmuştu. Yılın başlarında işler yolunda gitmemeye başlayınca bir yeniden yapılanma dedikodusu da gündeme gelmişti.
FAST ekibinin dağıtılması zincir etkiye neden olabilir zira FAST yongasını temel alan bir Meta sanal gerçeklik kaskı da gündemdeydi. Diğer taraftan yapay zekâ çalışmalarına yonga tasarımı hazırlayan ikinci bir birimde de sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda bölümün başkanı ani bir kararla görevini bırakmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.