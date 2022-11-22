Brezilya’dan takdir edilesi başarı: 22 GW kurulu güneş enerjisine ulaşıldı

Tam Boyutta Gör Brezilya yenilenebilir enerji alanındaki atılımlarına devam ederek pek çok ülkeye örnek olmaya devam ediyor. Brezilya Fotovoltaik Güneş Enerjisi Derneği, Agência Nacional de Energia Elétrica’nın verilerine atıfta bulunarak ülkedeki toplam kurulu güneş enerjisinin 22 GW seviyesine ulaştığını bildiriyor.

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı 17 sa. önce eklendi

Brezilya'dan rekor güneş enerjisi

Kamu hizmeti ölçeğindeki sektör de 7.017 MW'a ulaşarak yeni bir rekor kıran Brezilya’nın dağıtık üretim sektörü şu anda 14.986 MW kurulu güce sahip durumda. Brezilya’nın 22 GW’lık yeni rekoru ise ülkenin bu alandaki güçlü adımlarını gösteriyor. Zira bu senin başında kurulu güneş enerjisi sadece 13 GW seviyesindeydi. Dolayısıyla sadece bu yıl içerisinde şimdiye kadar 9 GW’lık bir ekleme yapıldığı görülüyor. Öte yandan 2016 yılında ülkedeki kurulu güneş enerjisi miktarının 148 MW olduğunu da belirtelim.

ABSolar, Brezilya'nın bu yılı 24,9 GW kümülatif PV kapasitesi ile bitirebileceğini belirtiyor. ABSolar'a göre güneş enerjisi yakında ülkenin elektrik matrisindeki ikinci yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgarın yerini alabilir. 3 Kasım itibarıyla tüm kapasitenin %52,2'sini oluşturan hidroelektrik enerjisi lider olmaya devam ediyor. Öte yandan Brezilya'da yenilenebilir enerji üretme kapasitesi, dünya ortalaması olan yüzde 38'in üzerinde, yüzde 85'e tekabül ediyor.

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Brezilya 22 GW kurulu güneş enerjisine ulaştı