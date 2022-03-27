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    Brezilya'da kripto paralarla vergi ödenebilecek

    Brezilya’nın en büyük ikinci şehri Rio de Janeiro‘da 2023’ten itibaren emlak vergileri kripto paralar ile ödenebilecek.                                                      
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    Brezilya'dan kripto para hamlesi
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    Son zamanlarda birçok ülke, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanmak için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kez Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro‘dan bir hamle geldi. Rio de Janeiro, 2023’ten itibaren emlak vergisi ödemelerinde kripto paraları kabul edecek.

    Ayrıca Rio de Janeiro Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro’nun en ünlü turistik yerlerinin resimlerini içerecek NFT koleksiyonunun hazırlanması da planlıyor. Şehrin finans ve planlama sekreteri Pedro Paulo’ya göre bu çalışmanın amacı turizmi canlandırmak ve yerel sanatçıları NFT’lerin yardımıyla teşvik etmek olacak.

    Bu hamle Rio de Janeiro’nun ilk kripto para hamlesi değil. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes daha önce de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile yaptığı görüşme sırasında şehrin hazinesinin yüzde 1’ini kriptoya koyma planını açıklamıştı.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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