Brezilya'da kripto paralarla vergi ödenebilecek

Son zamanlarda birçok ülke, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanmak için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kez Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro‘dan bir hamle geldi. Rio de Janeiro, 2023’ten itibaren emlak vergisi ödemelerinde kripto paraları kabul edecek.
Ayrıca Rio de Janeiro Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro’nun en ünlü turistik yerlerinin resimlerini içerecek NFT koleksiyonunun hazırlanması da planlıyor. Şehrin finans ve planlama sekreteri Pedro Paulo’ya göre bu çalışmanın amacı turizmi canlandırmak ve yerel sanatçıları NFT’lerin yardımıyla teşvik etmek olacak.
Bu hamle Rio de Janeiro’nun ilk kripto para hamlesi değil. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes daha önce de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile yaptığı görüşme sırasında şehrin hazinesinin yüzde 1’ini kriptoya koyma planını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"