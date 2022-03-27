Brezilya'da kripto paralarla vergi ödenebilecek

Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda birçok ülke, kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanmak için çalışmalar yapmaya başladı. Bu kez Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janeiro‘dan bir hamle geldi. Rio de Janeiro, 2023’ten itibaren emlak vergisi ödemelerinde kripto paraları kabul edecek.

Madonna, NFT satın aldı 1 gün önce eklendi

Ayrıca Rio de Janeiro Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro’nun en ünlü turistik yerlerinin resimlerini içerecek NFT koleksiyonunun hazırlanması da planlıyor. Şehrin finans ve planlama sekreteri Pedro Paulo’ya göre bu çalışmanın amacı turizmi canlandırmak ve yerel sanatçıları NFT’lerin yardımıyla teşvik etmek olacak.

Bu hamle Rio de Janeiro’nun ilk kripto para hamlesi değil. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes daha önce de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile yaptığı görüşme sırasında şehrin hazinesinin yüzde 1’ini kriptoya koyma planını açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.