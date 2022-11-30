Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Brezilya kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ediyor

    Brezilya kripto paraların belirli regülasyonlara tabi olmasını ve bu bağlamda ödeme aracı olarak farklı platformlarda kullanılmasını sağlayan düzenlemeyi hayata geçiriyor. 
    1
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    El Salvador’un kripto paraları yasal ödeme araçlarından birisi olarak kabul etmesi ile birlikte piyasada yaşanan büyük heyecan yerini büyük düşüşe bıraktı ve bir süredir ülkelerden regülasyona yönelik haberler geliyordu. Brezilya zinciri kırdı.

    Brezilya’da önemli Bitcoin hamlesi

    Nisan ayında Brezilya senatosu tarafından onaylanan ancak Temsilciler Meclisi’nde uzun süredir bekleyen yeni kripto para düzenlemesi bu hafta itibariyle imzalandı. Düzenleme kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ederken önemli cezalar da getiriyor.

    Düzenlemeye göre kripto para firmaları sanal hizmet sağlayıcısı lisansı almak zorunda. Aksi takdirde faaliyet gösteremeyecek. Sanal varlıklar ile dolandırıcılık yapanlar ise 2-6 yıl arasında hapis cezası ve tazminat cezasına çarptırılabilecek. Kripto varlıkların denetimini ise Menkul Kıymetler Komisyonu yapacak.

    Kripto para düzenlemesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Bu haberle birlikte 16 bin dolar altını zorlamaya başlayan Bitcoin fiyatı sıçrama yaparak 17 bin dolar sınırına dayanmış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    Mohi 11 saat önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 17 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız