Brezilya kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ediyor

Tam Boyutta Gör El Salvador’un kripto paraları yasal ödeme araçlarından birisi olarak kabul etmesi ile birlikte piyasada yaşanan büyük heyecan yerini büyük düşüşe bıraktı ve bir süredir ülkelerden regülasyona yönelik haberler geliyordu. Brezilya zinciri kırdı.

Brezilya’da önemli Bitcoin hamlesi

Nisan ayında Brezilya senatosu tarafından onaylanan ancak Temsilciler Meclisi’nde uzun süredir bekleyen yeni kripto para düzenlemesi bu hafta itibariyle imzalandı. Düzenleme kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ederken önemli cezalar da getiriyor.

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Düzenlemeye göre kripto para firmaları sanal hizmet sağlayıcısı lisansı almak zorunda. Aksi takdirde faaliyet gösteremeyecek. Sanal varlıklar ile dolandırıcılık yapanlar ise 2-6 yıl arasında hapis cezası ve tazminat cezasına çarptırılabilecek. Kripto varlıkların denetimini ise Menkul Kıymetler Komisyonu yapacak.

Kripto para düzenlemesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Bu haberle birlikte 16 bin dolar altını zorlamaya başlayan Bitcoin fiyatı sıçrama yaparak 17 bin dolar sınırına dayanmış durumda.

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Brezilya kripto para düzenlemesini hayata geçiriyor