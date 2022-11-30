Brezilya kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ediyor

Brezilya’da önemli Bitcoin hamlesi
Nisan ayında Brezilya senatosu tarafından onaylanan ancak Temsilciler Meclisi’nde uzun süredir bekleyen yeni kripto para düzenlemesi bu hafta itibariyle imzalandı. Düzenleme kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ederken önemli cezalar da getiriyor.
Düzenlemeye göre kripto para firmaları sanal hizmet sağlayıcısı lisansı almak zorunda. Aksi takdirde faaliyet gösteremeyecek. Sanal varlıklar ile dolandırıcılık yapanlar ise 2-6 yıl arasında hapis cezası ve tazminat cezasına çarptırılabilecek. Kripto varlıkların denetimini ise Menkul Kıymetler Komisyonu yapacak.
Kripto para düzenlemesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Bu haberle birlikte 16 bin dolar altını zorlamaya başlayan Bitcoin fiyatı sıçrama yaparak 17 bin dolar sınırına dayanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam