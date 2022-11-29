FTX darbesi devam ediyor: BlockFi de iflas korumaya başvurdu

Tam Boyutta Gör FTX borsasının milyarlarca dolar borçla batmasının ardından bir şekilde borsa ile alacak verecek ilişkisi içerisinde olan merkeziyetsiz finans girişimleri de batmaya başladı. Genesis’in ardından BlockFi de iflas koruma istedi.

BlockFi batıyor

Bir süredir devam eden iddialar gerçek oldu ve BlockFi borç verme platformu iflas korumaya başvurdu. Girişim bir süredir platformdaki tüm aktiviteleri durdurmuştu ve para çekimine de izin vermiyordu.

Bir başka büyük kripto borsası daha iflasın eşiğinde 5 gün önce eklendi

Aslında BlockFi daha önce da likidite sıkıntısına girmiş ve FTX borsası da o dönem 400 milyon dolar kredi vererek kurtarmıştı. Şimdi FTX de batınca artık BlockFi için çıkış yolu kalmadı. Girişim FTX skandalı sonrasında faaliyetleri sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Kasada sadece 256.9 milyon doları olan BlockFi, yaklaşık 100 bin müşteriye borçlu duruma düştü. 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında borç yükünün olduğu ifade ediliyor. Ayrıca SEC ile bir uzlaşma yapan ve 100 milyon dolar ödemeyi kabul eden BlockFi iflas ettiği için 32 milyon dolarını ödeyemedi.

Bundan sonraki süreçte BlockFi şirketine atanacak yetkililer, mevcut varlıklar ile borçları kapatmaya veya yapılandırmaya alışacak. FTX borsasında da aynı durum söz konusu olduğu için alacaklı birimleri de zor günler bekliyor.

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