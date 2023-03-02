Tam Boyutta Gör Brezilya merkezli dijital banka Nubank, Polygon (MATIC) ağında geliştirdiği ve 100 milyar adetlik bir arzdan oluşan Nucoin’i piyasaya sürdü. Nucoin, 100 milyar adetlik bir arza sahip olacak ve Polygon ağını kullanacak.

Brezilyalı müşterilerinin bankacılık uygulamasında kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyan Nubank, geçtiğimiz yıl planladığı kripto para projesini de başlatmış oldu. Nubank, Nucoin'i sadakat programının bir parçası olarak çıkardığını ifade ediyor. Ayrıca Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.

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Bununla beraber Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.

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Brezilyalı banka kendi kripto para birimi Nucoin'i piyasaya sürdü