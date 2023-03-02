Brezilyalı banka kendi kripto para birimi Nucoin'i piyasaya sürdü

Brezilyalı müşterilerinin bankacılık uygulamasında kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyan Nubank, geçtiğimiz yıl planladığı kripto para projesini de başlatmış oldu. Nubank, Nucoin'i sadakat programının bir parçası olarak çıkardığını ifade ediyor. Ayrıca Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.
Bununla beraber Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez