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    Brezilyalı banka kendi kripto para birimi Nucoin'i piyasaya sürdü

    Brezilya merkezli Latin Amerika'nın en büyük dijital bankalarından Nubank, Nucoin isimli kendi kripto parasını kullanıma sunduğunu duyurdu. Nucoin, Polygon (MATIC) ağını temel alıyor.
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    Brezilyalı banka kendi kripto para birimi Nucoin'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Brezilya merkezli dijital banka Nubank, Polygon (MATIC) ağında geliştirdiği ve 100 milyar adetlik bir arzdan oluşan Nucoin’i piyasaya sürdü. Nucoin, 100 milyar adetlik bir arza sahip olacak ve Polygon ağını kullanacak.

    Brezilyalı müşterilerinin bankacılık uygulamasında kripto para ticareti yapmasına olanak tanıyan Nubank, geçtiğimiz yıl planladığı kripto para projesini de başlatmış oldu. Nubank, Nucoin'i sadakat programının bir parçası olarak çıkardığını ifade ediyor. Ayrıca Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.

    Bununla beraber Nubank, bankacılık uygulamasında başlattığı kripto ticaretine, Nucoin paritesini de dahil edecek. Bu vesileyle banka, ikincil bir pazara ihtiyaç duymayacak ve birimlerin özel bir cüzdana çekilmesi mümkün olmayacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    K
    koçari 4 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 6 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 10 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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