Ethereum’da Shapella yükseltmesi testi başarıyla gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Ethereum’da Shanghai ve Capella hard fork’larının birleşmesiyle oluşan ‘Shapella‘ yükseltmesi, test ağında başarıyla uygulandı. Söz konusu güncelleme ile doğrulayıcılar, stake edilmiş Ether’lerini (stETH) Beacon Chain’den yürütme katmanına geri çekebilecek.

Ethereum’da doğrulayıcıların 32 ETH’yi stake etmesi gerekiyordu. Güncelleme ile 32 ETH’yi aşan ödüllerini çekerek doğrulamaya devam edebilecek. 32 ETH’nin tamamını alarak da doğrulama işlemi durdurulabilecek. Şanghay fork’unun ana ağda yayına girmesinden sonraki adım, mart ayında başlaması beklenen Ethereum Goerli test ağında yükseltmeyi yayınlamak olacak.

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Sepolia ağı, Shapella yükseltmesinin test edildiği üç test ağından biriydi. Söz konusu adım ana ağdaki güncelleme öncesi kilometre taşı olarak görülüyordu. Geliştiriciler, Shapella’nın son provasını Goerli ağında yapacak. Goerli test ağındaki test sürecinin mart ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ethereum’da Eylül 2022’de Merge güncellemesi gerçekleşmişti. Güncelleme ile Ethereum blockchain’i Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçiş yapılmıştı. Bu süreçte doğrulayıcıların ETH çekimlerine ayarlama yapılmamıştı.

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