Ethereum’da Shapella yükseltmesi testi başarıyla gerçekleşti

Ethereum’da doğrulayıcıların 32 ETH’yi stake etmesi gerekiyordu. Güncelleme ile 32 ETH’yi aşan ödüllerini çekerek doğrulamaya devam edebilecek. 32 ETH’nin tamamını alarak da doğrulama işlemi durdurulabilecek. Şanghay fork’unun ana ağda yayına girmesinden sonraki adım, mart ayında başlaması beklenen Ethereum Goerli test ağında yükseltmeyi yayınlamak olacak.
Sepolia ağı, Shapella yükseltmesinin test edildiği üç test ağından biriydi. Söz konusu adım ana ağdaki güncelleme öncesi kilometre taşı olarak görülüyordu. Geliştiriciler, Shapella’nın son provasını Goerli ağında yapacak. Goerli test ağındaki test sürecinin mart ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Ethereum’da Eylül 2022’de Merge güncellemesi gerçekleşmişti. Güncelleme ile Ethereum blockchain’i Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçiş yapılmıştı. Bu süreçte doğrulayıcıların ETH çekimlerine ayarlama yapılmamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.