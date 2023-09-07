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    Güney Koreli finans devi Polygon’u seçti

    Polygon ile iş birliği yaptığını duyuran Mirae Asset Securities, yapılan bu ortak girişimi ile birlikte Web3 benimsenmesini hızlandırmayı planladıklarını belirtti.
    Güney Koreli finans devi Polygon’u seçti Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli finans kuruluşu Mirae Asset Securities, 500 milyar dolarlık varlık yönetimiyle Polygon ağına geliyor. Şirket, Polygon aracılığıyla tokenize menkul kıymetler üzerinde yoğunlaşacak.

    Güney Kore’nin en büyük finans kuruluşlarından birisi olan Mirae Asset Securities, tokenize menkul kıymetler ve Web3 çalışmaları kapsamında Polygon ile iş birliği yaptı. Şirket, 500 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Polygon ise Casio’dan sonra yeni bir kurumsalı arkasına almış oldu.

    İkili arasında yapılan iş birliği, geleneksel finans ürünlerinin blockchain ile birleştirerek verimli sonuçlar üretmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Mirae Asset Securities, Polygon Labs’in Mirae Asset Security Token Çalışma Grubu’na teknik anlamda destek vereceğini belirtti.

    Şirket tokenize menkul kıymetlerin dağıtımı, alınıp satılması ve altyapısına odaklanmış durumda. Polygon, Ethereum ölçeklendirme ağı olarak yürüttüğü hizmetlerini ve tecrübesini finans devine sunacak.

    Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Mirae Asset Securities Dijital Varlıklar Bölümü Başkanı Ahn In-sung, şunları söyledi;

    “Polygon Labs, Web3’ün tüm yönlerinde yenilikler yapan lider bir küresel blockchain teknolojisi geliştirme şirketidir. Polygon Labs ile teknik iş birliği yoluyla Mirae Asset Securities, tokenize menkul kıymetler alanında küresel liderlik kurmayı hedeflemektedir”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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