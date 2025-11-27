OpenAI, intihar davasında sorumluluğunu reddetti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, 16 yaşındaki Adam Raine’in aylarca sohbet ettiği yapay zeka aracının yönlendirmeleri sonrası yaşamına son vermesiyle ilgili aile tarafından açılan davaya verdiği yanıtta, olayın “yanlış kullanım, yetkisiz erişim ve amaç dışı kullanım” sonucu gerçekleştiğini savundu.

OpenAI’dan “yanlış kullanım” savunması

Şirket, mahkemeye sunulan dosyada, platformun kullanım koşullarının reşit olmayanların ebeveyn izni olmadan hizmete erişmesini açıkça yasakladığını, koruyucu güvenlik adımlarının aşılmasının ise koşulları ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, intihar ya da kendine zarar verme amacıyla sohbet botunun kullanılmasının da kurallara aykırı olduğu vurgulandı. Şirket, savunmasında aile tarafından ileri sürülen iddiaların, iletişim platformlarını içerik nedeniyle dava edilmekten koruyan kanun kapsamında engellendiğini ifade etti.

Şirket, yayımladığı blog açıklamasında “Gerçek insanlar ve gerçek hayatları içeren durumların karmaşıklığını ve nüanslarını göz önünde bulundurarak davamızı saygılı bir şekilde savunacağız” dedi. OpenAI, ailenin şikayet dilekçesinde yer alan bazı sohbet alıntılarında ek bağlam gerektiğini savunarak, kapsamlı kayıtları mahkemeye gizlilik kararıyla sunduğunu açıkladı.

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre sohbet botu, Raine’e 100’ü aşkın kez kriz hatları ve profesyonel destek kaynaklarına başvurması yönünde uyarıda bulundu. OpenAI, bu nedenle intihar olayının ChatGPT tarafından tetiklenmediğini savundu. Ailenin ağustos ayında açtığı dava ise olayın, şirketin GPT-4o modelini piyasaya sürerken aldığı “kasıtlı tasarım kararlarının” bir sonucu olduğunu savunuyor.

Eylül ayında Senato panelinde yaptığı açıklamada Raine'in babası “Ödev yardımcısı olarak başlayan şey, yavaş yavaş bir sırdaşa, ardından da intihar koçuna dönüştü” demişti. Davaya göre, ChatGPT Raine'e çeşitli yöntemler için “teknik bilgiler” sağladı, fikirlerini ailesinden gizli tutması için onu teşvik etti, intihar notunun ilk taslağını yazmayı teklif etti ve öldüğü gün ona bu işlemi yapması için yol gösterdi. Dava açıldıktan bir gün sonra ise OpenAI, ebeveyn denetimleri getireceğini açıklamıştı.

