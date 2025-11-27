Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, intihar davasında sorumluluğunu reddetti

    OpenAI, 16 yaşındaki bir gencin intiharıyla ilgili davada sorumluluğu reddederek olayın yanlış ve yetkisiz kullanım sonucu yaşandığını savundu. Aile ise ChatGPT’nin tasarım tercihlerini suçluyor.

    OpenAI, intihar davasında sorumluluğunu reddetti Tam Boyutta Gör
    OpenAI, 16 yaşındaki Adam Raine’in aylarca sohbet ettiği yapay zeka aracının yönlendirmeleri sonrası yaşamına son vermesiyle ilgili aile tarafından açılan davaya verdiği yanıtta, olayın “yanlış kullanım, yetkisiz erişim ve amaç dışı kullanım” sonucu gerçekleştiğini savundu.

    OpenAI’dan “yanlış kullanım” savunması

    Şirket, mahkemeye sunulan dosyada, platformun kullanım koşullarının reşit olmayanların ebeveyn izni olmadan hizmete erişmesini açıkça yasakladığını, koruyucu güvenlik adımlarının aşılmasının ise koşulları ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, intihar ya da kendine zarar verme amacıyla sohbet botunun kullanılmasının da kurallara aykırı olduğu vurgulandı. Şirket, savunmasında aile tarafından ileri sürülen iddiaların, iletişim platformlarını içerik nedeniyle dava edilmekten koruyan kanun kapsamında engellendiğini ifade etti.

    Şirket, yayımladığı blog açıklamasında “Gerçek insanlar ve gerçek hayatları içeren durumların karmaşıklığını ve nüanslarını göz önünde bulundurarak davamızı saygılı bir şekilde savunacağız” dedi. OpenAI, ailenin şikayet dilekçesinde yer alan bazı sohbet alıntılarında ek bağlam gerektiğini savunarak, kapsamlı kayıtları mahkemeye gizlilik kararıyla sunduğunu açıkladı.

    Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre sohbet botu, Raine’e 100’ü aşkın kez kriz hatları ve profesyonel destek kaynaklarına başvurması yönünde uyarıda bulundu. OpenAI, bu nedenle intihar olayının ChatGPT tarafından tetiklenmediğini savundu. Ailenin ağustos ayında açtığı dava ise olayın, şirketin GPT-4o modelini piyasaya sürerken aldığı “kasıtlı tasarım kararlarının” bir sonucu olduğunu savunuyor.

    Eylül ayında Senato panelinde yaptığı açıklamada Raine'in babası “Ödev yardımcısı olarak başlayan şey, yavaş yavaş bir sırdaşa, ardından da intihar koçuna dönüştü” demişti. Davaya göre, ChatGPT Raine'e çeşitli yöntemler için “teknik bilgiler” sağladı, fikirlerini ailesinden gizli tutması için onu teşvik etti, intihar notunun ilk taslağını yazmayı teklif etti ve öldüğü gün ona bu işlemi yapması için yol gösterdi. Dava açıldıktan bir gün sonra ise OpenAI, ebeveyn denetimleri getireceğini açıklamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet hastanesinde ameliyat sırası ne zaman gelir yargı yayınevi indirim kodu kilitli araba camı nasıl açılır muhalif kanallar listesi benzinli motor neden titreme yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum