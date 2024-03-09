NVIDIA yapay zeka sektörünün kralı ilan edildi

Tam Boyutta Gör Omdia verilerine göre NVIDIA, pazar payı, hisse fiyatı, kapitalizasyon veya finansal getiriler gibi tüm ölçütlerde rakipsiz. Uzmanlar, NVIDIA'nın durdurulamaz hızlı büyümesinin, yapay zeka alanındaki rakiplerinin tamamen yok olmasına yol açacağından endişe duyuyor.

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Omdia, NVIDIA'nın 2023 mali yılı için hem yapay zeka özellikli GPU'lardan hem de veri merkezi sunucu çözümlerinden elde ettiği geliri detaylandıran rakamlarını yayınladı. Grafikler, özellikle sunucu segmentinde istikrarlı bir büyüme eğilimi gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar ayrıca 2024 yılı için de bir tahminde bulundu. Hesaplamalara göre, bu yıl şirket yapay zeka hızlandırıcılarından 87 milyar dolar gibi etkileyici bir gelir elde edebilir ve yıllık büyüme oranı yaklaşık %150 olacak ki bu da bu alan için benzeri görülmemiş bir rakam.

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