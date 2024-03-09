NVIDIA yapay zeka sektörünün kralı ilan edildi

Teknoloji Editörü
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Omdia verilerine göre
NVIDIA, pazar payı, hisse fiyatı, kapitalizasyon veya finansal getiriler gibi tüm ölçütlerde rakipsiz. Uzmanlar, NVIDIA'nın durdurulamaz hızlı büyümesinin, yapay zeka alanındaki rakiplerinin tamamen yok olmasına yol açacağından endişe duyuyor.
NVIDIA para basacak
Omdia, NVIDIA'nın 2023 mali yılı için hem yapay zeka özellikli
GPU'lardan hem de veri merkezi sunucu çözümlerinden elde ettiği geliri detaylandıran rakamlarını yayınladı. Grafikler, özellikle sunucu segmentinde istikrarlı bir büyüme eğilimi gösteriyor.
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Uzmanlar ayrıca 2024 yılı için de bir
tahminde bulundu. Hesaplamalara göre, bu yıl şirket yapay zeka hızlandırıcılarından 87 milyar dolar gibi etkileyici bir gelir elde edebilir ve yıllık büyüme oranı yaklaşık %150 olacak ki bu da bu alan için benzeri görülmemiş bir rakam.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.