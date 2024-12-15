Broadcom'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı

Gelirleri geçen seneye göre %51 arttı
Broadcom’un yükselişi, beklentileri aşan 4. çeyrek finansal sonuçları ve yapay zeka gelirlerindeki büyük sıçramadan kaynaklandı. Şirketin toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 14,05 milyar dolara yükselirken, net karı %23 artarak 4,32 milyar dolara ulaştı. Broadcom, yapay zeka çiplerinden elde ettiği geliri ise %220 oranında arttırarak 12,2 milyar dolara çıkardı.
Güçlü finansal sonuçların ardından şirketin hisseleri %20 artarak 221 dolara ulaştı ve piyasa değeri tarihinde ilk defa 1 trilyon doları aştı. Bu performansla Broadcom, dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girdi. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana %60 artış gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor