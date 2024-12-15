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    Broadcom'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı

    ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un hisseleri %20 artarak şirketin piyasa değeri 1,03 trilyon dolara ulaştı. Şirket, yapay zeka gelirlerindeki güçlü artışla beklentileri aştı.
    Broadcom'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un hisseleri %20 artarak şirketin piyasa değeri 1,03 trilyon dolara ulaştı. Şirket, yapay zeka gelirlerindeki güçlü artışla beklentileri aştı.

    Gelirleri geçen seneye göre %51 arttı

    Broadcom’un yükselişi, beklentileri aşan 4. çeyrek finansal sonuçları ve yapay zeka gelirlerindeki büyük sıçramadan kaynaklandı. Şirketin toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 14,05 milyar dolara yükselirken, net karı %23 artarak 4,32 milyar dolara ulaştı. Broadcom, yapay zeka çiplerinden elde ettiği geliri ise %220 oranında arttırarak 12,2 milyar dolara çıkardı.

    Güçlü finansal sonuçların ardından şirketin hisseleri %20 artarak 221 dolara ulaştı ve piyasa değeri tarihinde ilk defa 1 trilyon doları aştı. Bu performansla Broadcom, dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girdi. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana %60 artış gösterdi.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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