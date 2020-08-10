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    Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem”

    Breaking Bad'in başrol oyuncusu Bryan Cranston, fırsat verilirse Better Call Saul’da Walter White karakterine tekrar hayat vermek istediğini söyledi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem”
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    İngiltere merkezli sosyal medya platformu LADbible’ın okuyucu oylarıyla belirlediği ve 21. yüzyılın en iyi dizisi olarak seçilen Breaking Bad’in başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizide hayat verdiği Walter White karakterine yeniden dönmek istediğini söyledi.

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    Disney +’ta yayınlanacak olan The One and Only Ivan’ın tanıtımı kapsamında Collider’e konuşan Cranston, “Vince Gilligan ve Peter Gould isterse Better Call Saul’da yer almak isterim. Bunu bir saniye bile düşünmem. Ancak henüz böyle bir teklif yok. Dizinin bir sezonu daha var, bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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    Kendisine Better Call Saul’da her sezon için bir bölümü yönetme teklifi geldiğini söyleyen aktör, açıklamasının devamında “Kendi işlerimin yoğunluğundan dolayı dizinin her sezonundan bir bölüm yönetme teklifini değerlendiremedim. Yönetmenlik için bir türlü zaman ayıramadım. Fakat diziye bayılıyorum, bence harika bir yapım” dedi.

    Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem”
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    Cranston’un Breaking Bad’deki yönetmenlik deneyimi ile ilgili konuşan Gilligan’a göre aktör, oldukça yetenekli bir yönetmen. Bakalım, tüm bu açıklamaların ardından Walter White’ı yeniden ekranlarda görebilecek miyiz? Covid-19’un da etkisiyle Better Call Saul’un son sezonunun 2021 yılı ortalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.



    https://www.nme.com/news/tv/bryan-cranston-wants-to-return-as-breaking-bads-walter-white-id-do-it-in-a-second-2723368 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    21.Yüzyılın en iyi dizisi... Sevdiğin türe göre değişir, çok fazla göreceli bir konu.
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    Dodge (Mehmet ) 1 hf.
    Dizi şuan inanılmaz ilerliyor.Gerçekten çok çok başarılı bir çok anlamda.Yani diyeceğim o ki gelmesende olur WW reizzz.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Hector Salamanca karakteri diziye girerse efsane olur.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 hf.
    Dönse ne olacakki. İki dizinin çakıştığı dönemde Walter sıradan kimya öğretmeniydi.
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    kuklacini (bugra aslan) 1 hf.
    BB den daha çok sevmiştim bizim SAUL reisi.Karekter gelişimi olarak her sezon hem oyunculuk hemde kurgu anlamında koyan bir dizi izlemedim şuana kadar.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 hf.
    Dönmese de olur. Better Call Saul'u BB'den çok sevmem nedenim WW karakteri. Nefret ediyorum pis keltoştan.
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    BoJack Horseman 1 hf.
    Hiç gerek yok.
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    Kabus00 1 hf.
    Yakışır reis
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    drjacob (... ) 1 hf.
    hiç izlemedim bir gün başlayacağım
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    harika olur. 3 kez izlediğim dizi ve hala onun yerini tutan bir dizi yok. better call saulun her bölümünü izleyince aklıma bu adam geliyor
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    breaking bad, better call saul ve Bilim ve Teknoloji
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