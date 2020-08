Bryan Cranston: “Better Call Saul’a Walter White olarak dönmek için bir saniye bile düşünmem”

Tam Boyutta Gör

İngiltere merkezli sosyal medya platformu LADbible’ın okuyucu oylarıyla belirlediği ve 21. yüzyılın en iyi dizisi olarak seçilen Breaking Bad’in başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizide hayat verdiği Walter White karakterine yeniden dönmek istediğini söyledi.

Disney +’ta yayınlanacak olan The One and Only Ivan’ın tanıtımı kapsamında Collider’e konuşan Cranston, “Vince Gilligan ve Peter Gould isterse Better Call Saul’da yer almak isterim. Bunu bir saniye bile düşünmem. Ancak henüz böyle bir teklif yok. Dizinin bir sezonu daha var, bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kendisine Better Call Saul’da her sezon için bir bölümü yönetme teklifi geldiğini söyleyen aktör, açıklamasının devamında “Kendi işlerimin yoğunluğundan dolayı dizinin her sezonundan bir bölüm yönetme teklifini değerlendiremedim. Yönetmenlik için bir türlü zaman ayıramadım. Fakat diziye bayılıyorum, bence harika bir yapım” dedi.

Cranston’un Breaking Bad’deki yönetmenlik deneyimi ile ilgili konuşan Gilligan’a göre aktör, oldukça yetenekli bir yönetmen. Bakalım, tüm bu açıklamaların ardından Walter White’ı yeniden ekranlarda görebilecek miyiz? Covid-19’un da etkisiyle Better Call Saul’un son sezonunun 2021 yılı ortalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

