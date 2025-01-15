Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, yeni dizisi Wycaro 339 için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Breaking Bad ile tüm zamanların en iyi dizilerinden birine imza atan, bunu da Better Call Saul gibi şahane bir spin-off dizisiyle takip eden Vince Gilligan, bugün TV dünyasında çalışan en önemli yazarlardan biri. Bu yüzden bir sonraki projesi de heyecanla bekleniyor. Gelen son haberlere bakılırsa, bu bekleyiş yakında sona erecek.

Breaking Bad evrenini geride bırakan Vince Gilligan, bir süredir Wycaro 339 adını taşıyan yeni bir dizi üzerinde çalışıyor. Wycaro 339'un konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da Gilligan bunun kendisi için bir tür köklere dönüş olacağını söylüyor. Gilligan asıl çıkışını The X-Files ile yaptığı için Wycaro 339'nun da benzer sularda yüzen bir dizi olacağı düşünülüyor.

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Vince Gilligan'ın Yeni Dizisi Wycaro 339, Bu Yaz Apple TV+'ta İzleyici ile Buluşacak

Apple TV+ çatısı altında hayata geçirilen Wycaro 339'un 10 bölümlük ilk sezonunun çekimlerini tamamlayan Vince Gilligan, bu hafta verdiği bir röportajda yayın tarihine dair önemli bir açıklama yaptı. Gilligan net bir gün ya da ay vermemiş olsa da Apple TV+'ın bu diziyi muhtemelen 2025 yazında ya da bundan biraz sonra yayınlayacağını söyledi.

Wycaro 339'un başrolünde Better Call Saul dizisiyle övgü toplayan Rhea Seehorn yer alıyor. Dizinin konusu sır gibi saklanıyor olsa da insanlar arasında gizlenen uzaylılarla ilgili olacağı konuşuluyor.

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Breakind Bad'in yaratıcısının yeni dizisi bu yaz çıkabilir